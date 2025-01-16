DW: Η Βρετανία αναζητά ηγετικό ρόλο στο Ουκρανικό

Η σημερινή επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στο Κίεβο γίνεται έχοντας αφήσει πράγματα πίσω του, αλλά και προλαβαίνοντας πράγματα που βρίσκονται μπροστά του. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Ήταν μόλις πριν από δύο μήνες όταν κορυφαίος Ουκρανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στον Guardian ότι «οι σχέσεις Ουκρανίας και Ηνωμένου Βασιλείου έχουν χειροτερέψει». Κύρια αιτία της τριβής ήταν η απροθυμία του Λονδίνου να δώσει το «πράσινο» φως ώστε το Κίεβο να χρησιμοποιήσει τους βρετανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, Storm Shadow. Παράλληλα μάλιστα, η επιλογή του Στάρμερ να μην κανονίσει μια επίσημη επίσκεψη - από τις πρώτες κιόλας ημέρες διακυβέρνησής του - είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ουκρανική πλευρά.



Έξι μήνες μετά, αυτό ξεπεράστηκε, καθώς και το «πράσινο» φως δόθηκε τον Νοέμβριο για τη χρήση των πολυπόθητων πυραύλων Storm Shadow και η επίσκεψη τελικά γίνεται. Όμως, υπάρχει ακόμα ένα πιεστικό σημείο για τη βρετανική πλευρά, και όχι μόνο: οι επόμενες ημέρες. Υπενθυμίζεται, ότι σε τέσσερις μόλις ημέρες, τη σκυτάλη του Λευκού Οίκου αναλαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κάνει γνωστές τις βλέψεις του για τον πόλεμο επί ευρωπαϊκού εδάφους. Με τον φόβο πίεσης ειρηνικής συμφωνίας με ζημιωμένη την Ουκρανία λοιπόν, Βρετανοί αναλυτές δεν παραλείπουν να σχολιάσουν ότι η σημερινή επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού στην Ουκρανία, αλλά και η στενότερη συνεργασία που υπόσχεται μέσω επίσημου συμφώνου, έχει και συμβολική σημασία, εκτός από την προφανή οικονομική και στρατιωτική.

«Συνεργασία ορόσημο 100ετίας»

Σήμερα το πρωί, στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου ο Βρετανός πρέσβης στην Ουκρανία, Μάρτιν Χάρις, αλλά και ο Ουκρανός απεσταλμένος στο Λονδίνο, Βάλερι Ζαλούσνι, ήταν αυτοί που υποδέχτηκαν τον Βρετανό πρωθυπουργό, ενώ λίγο πριν από την άφιξή του ο ίδιος τόνισε ότι «δεν πρόκειται μόνο για μια στιγμή που γίνεται εδώ και τώρα, αλλά αφορά μια επένδυση των δύο χωρών μας για τον επόμενο αιώνα».



Αναφέρεται σε αυτό που η Ντάουνινγκ Στριτ αποκαλεί «συνεργασία ορόσημο εκατονταετίας», με το Λονδίνο να αναλαμβάνει σχεδόν έναν ηγετικό ρόλο στην κοινή στήριξη των ευρωπαϊκών χωρών προς την Ουκρανία. Πρόκειται για μια συνθήκη μεταξύ των δύο χωρών, η οποία επισημοποιεί την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια, την οποία έχει ήδη δεσμευθεί η χώρα, αλλά συμπεριλαμβάνει και ακόμα περισσότερη, ενώ παράλληλα προσβλέπει στην αυξημένη στρατιωτική συνεργασία για την ασφάλεια στη θάλασσα, αλλά και σε τομείς όπως η τεχνολογία, η υγειονομική περίθαλψη, η ενέργεια και οι επιστήμες.



«Η φιλοδοξία του Πούτιν να απομακρύνει την Ουκρανία από τους στενότερους εταίρους της ήταν μια μνημειώδης στρατηγική αποτυχία. Αντιθέτως, είμαστε πιο κοντά από ποτέ και αυτή η συνεργασία θα ανεβάσει αυτή τη φιλία στο επόμενο επίπεδο», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο Βρετανός πρωθυπουργός.



Το πλάνο αυτής της συνεργασίας είχε ήδη ξεκινήσει από την κυβέρνηση των Συντηρητικών και αναμένεται να παρουσιαστεί στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες. Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος δωρητής στρατιωτικού εξοπλισμού μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία και συνολικά έχουν δοθεί, από το 2022, 12,8 δισεκατομμύρια λίρες, εκ των οποίων τα 5 είναι για οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια και 7,8 για στρατιωτική. Παράλληλα, το Λονδίνο έχει ήδη υποσχεθεί να δίνει στην Ουκρανία 3 δισεκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο για στρατιωτική βοήθεια, «για όσο χρειαστεί».

Βρετανική στρατιωτική παρουσία μετά τον πόλεμο

Στη σημερινή συζήτηση και ψηλά στην ατζέντα πρόκειται να βρεθεί και η πιθανότητα βρετανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ουκρανία, ως μέρος μιας μεταπολεμικής ειρηνευτικής δύναμης, καθώς αποτελεί μια από τις κύριες επιθυμίες του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τους συμμάχους.



Προφανώς, η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ παραμένει η πρωταρχική επιθυμία, με τον Ουκρανό πρόεδρο να είναι πρόθυμος να συζητήσει σταθερές εγγυήσεις ασφαλείας από βασικούς συμμάχους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

