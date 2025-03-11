Με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ κοινοποίησε άρθρο του Breitbart News που αναφέρεται στη στρατηγική αξία του διάδρομου IMEC που θα συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη.

Στο άρθρο γίνεται ειδική αναφορά στον καθοριστικό ρόλο που θα παίξει η Ελλάδα και η Κύπρος ως «συνδετικός κρίκος» που θα ενώσει αυτές τις απόμακρες περιοχές με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός «θαλασσίου διαδρόμου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα του διάδρομου IMEC συζητήθηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ειδικότερα, στο άρθρο παρουσιάζονται οι απόψεις των ΥΦΕΞ της Ελλάδας και της Κύπρου, οι οποίοι συνομίλησαν με τον διευθυντή του γραφείου του Breitbart News στην Ουάσιγκτον Μάθιου Μπόιλ κατά τη διάρκεια συζήτησης που διοργάνωσε το Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με το HALC στην αμερικανική πρωτεύουσα. Σε αυτό το πλαίσιο, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου υποστήριξε ότι όλα τα κομμάτια για τη δημιουργία ενός θαλάσσιου διαδρόμου βρίσκονται στη θέση τους.

«Είναι το σχήμα «3+1», που περιλαμβάνει την Κύπρο, το Ισραήλ, την Ελλάδα, και τις ΗΠΑ. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ, η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ινδίας, μαζί με τις άριστες σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο. Οπότε όλες τα κομμάτια του παζλ βρίσκονται στη θέση τους, και η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να χρησιμεύσουν ως ο συνδετικός κρίκος που θα ενώσει αυτό το μέρος του κόσμου με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός διαδρόμου που παρέχει πολιτική σταθερότητα, οικονομικό άνοιγμα επειδή αυτή είναι μια ελεύθερη αγορά -είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης- και μια πολύ ισχυρή συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πηγή: skai.gr

