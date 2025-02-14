Όλα παραπέμπουν στη γιορτή των ερωτευμένων: το ροζ φόντο, οι καρδούλες, οι πρώτοι στίχοι ενός ποιήματος… Ωστόσο, το μήνυμα που ανάρτησε ο Λευκός Οίκος στην πλατφόρμα Χ για του Αγίου Βαλεντίνου δεν κρύβει τίποτα το ρομαντικό, μόνο μια απειλή εναντίον των παράτυπων μεταναστών.
Στο φωτομοντάζ που έδωσε στη δημοσιότητα ο επίσημος λογαριασμός του Αμερικανού προέδρου εικονίζονται ο Τραμπ, με σοβαρό ύφος, και ο ειδικός σύμβουλός του για τη μεταναστευτική πολιτική Τομ Χόμαν, σε ροζ φόντο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσθέσει ακόμη και τη δική του εκδοχή ενός ποιήματος που, κατά παράδοση, συνδέεται με τη γιορτή των ερωτευμένων, στις 14 Φεβρουαρίου: «Κόκκινα τριαντάφυλλα και μπλε βιολέτες, μπείτε παράνομα και θα σας απελάσουμε».
Happy Valentine's Day ♥️ pic.twitter.com/6d7qmo7gtz
— The White House (@WhiteHouse) February 14, 2025
Και φυσικά, δεν λείπει η ευχή: «Χαρούμενη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου», συνοδευόμενη από μια κόκκινη καρδούλα.
Ο Τραμπ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι θα προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναρτήσει κανένα μήνυμα για του Αγίου Βαλεντίνου με παραλήπτρια τη σύζυγό του, Μελάνια.
Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ αντάλλαζαν ευχές κάθε χρόνο στις 14 Φεβρουαρίου και η πρώην πρώτη κυρία στόλιζε τον κήπο του Λευκού Οίκου με μεγάλες καρδιές από χαρτόνι.
