Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ για τη γιορτή των ερωτευμένων: «Θα σας απελάσουμε»

Στο φωτομοντάζ του επίσημου λογαριασμού του Αμερικανού προέδρου εικονίζονται ο Τραμπ με σοβαρό ύφος και ο ειδικός σύμβουλός για τη μεταναστευτική πολιτική

Τραμπ

Όλα παραπέμπουν στη γιορτή των ερωτευμένων: το ροζ φόντο, οι καρδούλες, οι πρώτοι στίχοι ενός ποιήματος… Ωστόσο, το μήνυμα που ανάρτησε ο Λευκός Οίκος στην πλατφόρμα Χ για του Αγίου Βαλεντίνου δεν κρύβει τίποτα το ρομαντικό, μόνο μια απειλή εναντίον των παράτυπων μεταναστών.

Στο φωτομοντάζ που έδωσε στη δημοσιότητα ο επίσημος λογαριασμός του Αμερικανού προέδρου εικονίζονται ο Τραμπ, με σοβαρό ύφος, και ο ειδικός σύμβουλός του για τη μεταναστευτική πολιτική Τομ Χόμαν, σε ροζ φόντο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσθέσει ακόμη και τη δική του εκδοχή ενός ποιήματος που, κατά παράδοση, συνδέεται με τη γιορτή των ερωτευμένων, στις 14 Φεβρουαρίου: «Κόκκινα τριαντάφυλλα και μπλε βιολέτες, μπείτε παράνομα και θα σας απελάσουμε».

Και φυσικά, δεν λείπει η ευχή: «Χαρούμενη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου», συνοδευόμενη από μια κόκκινη καρδούλα.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι θα προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναρτήσει κανένα μήνυμα για του Αγίου Βαλεντίνου με παραλήπτρια τη σύζυγό του, Μελάνια.

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ αντάλλαζαν ευχές κάθε χρόνο στις 14 Φεβρουαρίου και η πρώην πρώτη κυρία στόλιζε τον κήπο του Λευκού Οίκου με μεγάλες καρδιές από χαρτόνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Άγιος Βαλεντίνος έρωτας ΗΠΑ Λευκός Οίκος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark