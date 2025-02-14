Ζαχάροβα: «Βλάσφημες επινοήσεις» από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ιταλίας

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα για "βλάσφημες επινοήσεις" σε βάρος της χώρας της.

Η Ζαχάροβα αναφέρθηκε σε ομιλία του Ιταλού προέδρου πριν μια εβδομάδα στη Μασσαλία, στην οποία είχε παρομοιάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τη δράση του Τρίτου Ράιχ.

«Είναι περίεργο να ακούμε τις βλάσφημες αυτές επινοήσεις από τον πρόεδρο της Ιταλίας, μιας χώρας η οποία γνωρίζει από άμεση εμπειρία τι είναι ο φασισμός», πρόσθεσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγές της προεδρίας της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφέρουν ότι ο Σέρτζιο Ματαρέλα είναι "απόλυτα νηφάλιος", ενώ τη στήριξη προς το πρόσωπό του εξέφρασαν τόσο ο πρόεδρος της ιταλικής Γερουσίας Ινιάτσιο Λα Ρούσα, όσο και η γραμματέας του ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος Έλι Σλάιν.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, δε, υπογράμμισε πριν από λίγο ότι "οι ύβρεις της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, η οποία χαρακτήρισε βλάσφημες επινοήσεις τα λόγια του προέδρου της Δημοκρατίας Ματαρέλα, προσβάλλουν όλο το ιταλικό έθνος".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.