Αμερικανικά βομβαρδιστικά αναχαιτίστηκαν από ρωσικά μαχητικά στη Βαλτική

Δύο αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-52 Stratofortress αναχαιτίστηκαν χθες Δευτέρα από δύο ρωσικά μαχητικά Su-27 κοντά στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά συμμετείχαν σε κοινές ασκήσεις με τη Φινλανδία, η οποία έχει σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης που προκαλείται από την υποστήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία.

Η χθεσινή αναχαίτιση των αμερικανικών βομβαρδιστικών από ρωσικά μαχητικά έγινε λίγες μόλις μέρες αφότου η Ρωσία εκτόξευσε κατά της Ουκρανίας έναν υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς, ως απάντηση στην απόφαση των ΗΠΑ και της Βρετανίας να επιτρέψουν στο Κίεβο να πλήξει ρωσικά εδάφη με προηγμένα δυτικά όπλα.

Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά δεν άλλαξαν το προσχεδιασμένο σχέδιο πτήσης τους κατά τη διάρκεια της αναχαίτισης που θεωρήθηκε ασφαλής και επαγγελματική από τα ρωσικά Su-27, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Την Δευτέρα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά Β-52 πέταξαν μαζί με φινλανδικά F/A-18Cs κατά τη διάρκεια μιας αμερικανο-φινλανδικής άσκησης στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας.

Η Πολεμική Αεροπορία της Φινλανδίας αναφέρει σε ανακοίνωσή της, που εστάλη μέσω e-mail στο πρακτορείο Reuters, ότι τα μαχητικά αεροσκάφη και τα αμερικανικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν την Δευτέρα εκπαιδευτική αποστολή στον φινλανδικό εναέριο χώρο στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Φινλανδίας.

Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας της Φινλανδίας δεν αναφέρεται στη ρωσική αναχαίτιση, αλλά λέει ότι η άσκηση περιελάμβανε «προσομοιώσεις ρίψεων αέρος-εδάφους που αποδεικνύουν την ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε σε αποστολές με χρήση πυρών», προσθέτοντας ότι η συνεργασία συνέβαλε επίσης στη συλλογική άμυνα και αποτροπή του ΝΑΤΟ στον μακρινό βορρά.

Η Φινλανδία, εγκαταλείποντας τη μακροχρόνια πολιτική της να μη συμμετέχει σε στρατιωτικές συμμαχίες, προσχώρησε αιφνίδια στο ΝΑΤΟ το 2023, μετά την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Έχοντας αποκρούσει μια απόπειρα εισβολής της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η Φινλανδία είναι από τους πιο ένθερμους Ευρωπαίους υποστηρικτές της Ουκρανίας στην προσπάθειά της να απωθήσει τους Ρώσους εισβολείς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

