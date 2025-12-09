Ντόμπριντ: Επιστροφές προσφύγων σε Ελλάδα και Ιταλία

Από τον Ιούνιο του 2026 όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας οι δύο χώρες του Νότου συμφώνησαν να δέχονται πίσω αιτούντες άσυλο που εισήλθαν στην ΕΕ από αυτές.Ανταπόκριση από τη Βόννη



«Συμφωνήσαμε με την Ελλάδα και την Ιταλία ότι θα δέχονται την επιστροφή μεταναστών οι οποίοι έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτών των δύο χωρών». Με αυτή του τη δήλωση στην εφημερίδα Bild ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ευρώπη ή κατά τον γερμανικό Τύπο δίνει τέλος σε μια αντιπαράθεση για το μέλλον αυτών των ανθρώπων που με κάποιο τρόπο έφτασαν στη Γερμανία και ως τώρα οι δύο αυτές χώρες πρώτης υποδοχής αρνούνταν να τους δεχτούν πίσω.

Πηγή: Deutsche Welle

Συμφωνία στις ΒρυξέλλεςΣύμφωνα με τον Βαυαρό Χριστιανοκοινωνιστή πολιτικό, η συμφωνία αυτή προέκυψε στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης των αρμόδιων υπουργών των 27 κρατών-μελών.Μάλιστα ο ίδιος ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε χθεσινοβραδινή του εμφάνιση στη δημόσια τηλεόραση ARD, όπου επί μια ώρα απάντησε σε ερωτήσεις πολιτών, επικαλέστηκε τις σχετικές δηλώσεις του υπουργού του ως μια επιτυχία της κυβέρνησής του, η οποία από τις πρώτες μέρες της θητείας της είχε υποσχεθεί μια νέα πιο σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό.Σύμφωνα με τα στοιχεία της γερμανικής πλευράς από το 2020 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο ήρθαν στη Γερμανία από την Ελλάδα 100.000 αιτούντες άσυλο, οι οποίοι με βάση τη συμφωνία του Δουβλίνου θα πρέπει να επιστρέψουν στην χώρα εισόδου. Πολλοί από αυτούς έχουν αποτρέψει τις επιστροφές τους με δικαστικές αποφάσεις.Αυστηρότεροι συνοριακοί έλεγχοιΣε αντάλλαγμα για την έναρξη αυτών των επιστροφών ο Ντόμπριντ έκανε λόγο για μεγαλύτερη στήριξη των χωρών υποδοχής στην προστασία των συνόρων τους και μια πιο αποτελεσματική διαδικασία επαναπροωθήσεων σε τρίτες χώρες. Με βάση τη νέα συμφωνία της ΕΕ, η οποία προέκυψε μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και τον αποκαλούμενο «μηχανισμό αλληλεγγύης» η Γερμανία, όπως υποστήριξε ο Ντόμπριντ θεωρεί ότι δεν υποχρεούται να δεχτεί πρόσφυγες από άλλες χώρες της Ένωσης, αλλά και δεν έχει καμιά οικονομική υποχρέωση απέναντί τους. Ωστόσο ο μηχανισμός αλληλεγγύης προβλέπει ότι σε περιόδους μεγάλης «προσφυγικής πίεσης» η Ελλάδα θα μπορεί να στέλνει αιτούντες άσυλο σε άλλες χώρες. Η Γερμανία θα είναι τότε υποχρεωμένη να δεχτεί έναν συγκεκριμένο αριθμό ή να καταβάλει το ποσό των 20.000 ευρώ για κάθε έναν πρόσφυγα που θα απορρίπτει.Το πόσο λειτουργικό θα είναι όλο αυτό μένει να αποδειχτεί στην πράξη. Σύμφωνα με τον Γερμανό πολιτικό ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση η χώρα του θα μπορεί να «ισοφαρίσει» αυτούς που ήδη βρίσκονται στο έδαφος της με εκείνους που θα της αναλογούσαν και κατά συνέπεια δεν θεωρεί ότι θα χρειαστεί να αναλάβει περαιτέρω υποχρεώσεις τουλάχιστον για το 2026. Τα περισσότερα μέτρα όπως και οι προαναγγελθείσες από τον Ντόμπριντ επιστροφές θα ξεκινήσουν από τον Ιούνιο του 2026. Ο Βαυαρός πολιτικός πρόσθεσε ότι παρά την εφαρμογή των νέων μέτρων, η Γερμανία θα συνεχίσει τους εκτεταμένους ελέγχους στα εξωτερικά της σύνορα, ακόμα και εντός Σένγκεν.Πηγές: Bild, ARD, Die Zeit

