Ισίμπα: Οι δασμοί 24% των ΗΠΑ στα προϊόντα της Ιαπωνίας προκαλούν εθνική κρίση

«Η κυβέρνηση κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, διεξάγοντας συνομιλίες με όλα τα μέρηπου εμπλέκονται», διαβεβαίωσε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός

Σιγκέρου Ισίμπα

Οι τελωνειακοί δασμοί 24% που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στα προϊόντα της Ιαπωνίας προκαλούν «εθνική κρίση» στο αρχιπέλαγος, η οικονομία του οποίου εξαρτάται σε καίριο βαθμό από τις εξαγωγές μεγάλων βιομηχανιών στην αμερικανική ήπειρο, επισήμανε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Σιγκέρου Ισίμπα.

Οι τελωνειακοί δασμοί που ανακοινώθηκαν προχθές Τετάρτη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «μπορούν να χαρακτηριστούν εθνική κρίση κι η κυβέρνηση κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί», διεξάγοντας συνομιλίες «με όλα τα μέρη» που εμπλέκονται, επισήμανε ο κ. Ισίμπα κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

