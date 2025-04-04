Ισίμπα: Οι δασμοί 24% των ΗΠΑ στα προϊόντα της Ιαπωνίας προκαλούν εθνική κρίση

Οι τελωνειακοί δασμοί 24% που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στα προϊόντα της Ιαπωνίας προκαλούν «εθνική κρίση» στο αρχιπέλαγος, η οικονομία του οποίου εξαρτάται σε καίριο βαθμό από τις εξαγωγές μεγάλων βιομηχανιών στην αμερικανική ήπειρο, επισήμανε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Σιγκέρου Ισίμπα.
Οι τελωνειακοί δασμοί που ανακοινώθηκαν προχθές Τετάρτη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «μπορούν να χαρακτηριστούν εθνική κρίση κι η κυβέρνηση κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί», διεξάγοντας συνομιλίες «με όλα τα μέρη» που εμπλέκονται, επισήμανε ο κ. Ισίμπα κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.
