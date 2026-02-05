Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι διοργανωτές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ξεκίνησαν εσωτερική έρευνα για τις διασυνδέσεις του διευθύνοντος συμβούλου, Μπέργκε Μπρέντε με τον Τζέφρι Έπστιν.

Ο Μπέργκε Μπρέντε είχε συναντήσει τον Τζέφρι Έπστιν σε τρία επιχειρηματικά δείπνα το 2018 και το 2019.

Η έρευνα, που ζητήθηκε από την αρμόδια επιτροπή, στοχεύει στην αποσαφήνιση των ερευνώμενων σχέσεων μετά τη δημοσιοποίηση σχετικών εγγράφων.

Οι διοργανωτές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη μιας εσωτερικής έρευνας με επίκεντρο τις διασυνδέσεις του διευθύνοντος συμβούλου του Μπέργκε Μπρέντε με τον σεξουαλικό εγκληματία, Τζέφρι Έπσταϊν, τον οποίο είχε συναντήσει σε τρία επιχειρηματικά δείπνα το 2018 και το 2019.

Οι διοργανωτές του Φόρουμ, στο οποίο συναντώνται κάθε χρόνο οι οικονομικές, πολιτικές και διπλωματικές ελίτ στο χειμερινό θέρετρο του Νταβός, θέλουν να «αποσαφηνίσουν» τις διασυνδέσεις του Μπρέντε, την ώρα που τα ονόματα πολλών προσωπικοτήτων εμφανίζονται στα έγγραφα που προσφάτως είδαν το φως της δημοσιότητας στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης.

Επομένως, ζήτησαν από την επιτροπή τους που είναι αρμόδια για τον έλεγχο να ξεκινήσει «μία ανεξάρτητη έρευνα», αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.