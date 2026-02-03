Η Melinda Gates μιλά για τις αναφορές Έπσταϊν στον πρώην σύζυγό της

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς δήλωσε ότι οι νέες λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υποτιθέμενη σχέση του πρώην συζύγου της, Μπιλ Γκέιτς, με τον Τζέφρι Έπσταϊν υπενθυμίζουν «πολύ επώδυνες στιγμές» από τον- επί 27 έτη- γάμο τους κάνοντας τη να νιώθει «τόσο χαρούμενη που έχει απομακρυνθεί από όλη αυτή τη λάσπη».

Η 61χρονη Μελίντα, η οποία έχει ασχοληθεί ενεργά με τη φιλανθρωπία, χώρισε από τον συνιδρυτή της Microsoft το 2021, και μίλησε ανοιχτά καθώς νέες, συνταρακτικές αναφορές για τον πρώην σύζυγό της περιλαμβάνονται στον νέο φάκελο της υπόθεσης Έπσταϊν, που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα.

«Μου είναι δύσκολο κάθε φορά που επαναλαμβάνονται αυτές οι λεπτομέρειες, άδικο έχω; Γιατί επαναφέρουν αναμνήσεις από κάποιες πολύ, πολύ επώδυνες στιγμές στον γάμο μου», δήλωσε στο podcast «Wild Card» του NPR την Τρίτη.

«Έχω προχωρήσει. Το άφησα συνειδητά πίσω μου και συνέχισα τη ζωή μου».

Στα έγγραφα περιλαμβάνεται ισχυρισμός, ήδη καταγεγραμμένος από το 2013 από τον ίδιο τον Έπσταϊν, ότι ο Γκέιτς, φέρεται να είχε ζητήσει να του χορηγήσουν φάρμακα για τη θεραπεία σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων που απέκτησε μετά από σεξ με κορίτσια από τη Ρωσία.

Ο Έπσταϊν φέρεται επίσης να υπονόησε ότι ο Γκέιτς ήθελε να δώσει τα αντιβιοτικά στην τότε σύζυγό του χωρίς εκείνη να το γνωρίζει.

Εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς απέρριψε τους ισχυρισμούς ως «εντελώς ψευδείς», κάνοντας λόγο για προσπάθεια του –πλέον αποβιώσαντα– παιδόφιλου να «παγιδεύσει και να συκοφαντήσει» τους διάσημους γνωστούς του.

Παρά τις διαψεύσεις, η Mελίντα ανέφερε ότι η συζήτηση γύρω από τις καταγγελίες αυτές, αλλά και άλλες που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς, την έχει κατακλύσει με «απίστευτη θλίψη».

«Όποια ερωτήματα παραμένουν… αφορούν εκείνους τους ανθρώπους και τον πρώην σύζυγό μου. Αυτοί πρέπει να δώσουν απαντήσεις, όχι εγώ», τόνισε προσθέτοντας πως είναι τόσο χαρούμενη που έχει φύγει από όλη αυτή τη λάσπη.

Η Φρεντς Γκέιτς, η οποία αποχώρησε από τη θέση της συμπροέδρου στο Ίδρυμα «Bill & Melinda Gates» μετά το πολύκροτο διαζύγιο, πρόσθεσε ότι δεν μπορεί καν να φανταστεί όσα βίωσαν τα θύματα του Έπσταϊν.

Η προσωπική της θλίψη, όπως ανέφερε, μετατρέπεται σε έναν σιωπηλό απολογισμό, καθώς στρέφει το βλέμμα της στα νεαρά κορίτσια και αναρωτιέται πώς συνέβησαν όλα αυτά σε βάρος τους.

«Έπρεπε να φύγω από τον γάμο μου. Ήθελα να φύγω από τον γάμο μου. Τουλάχιστον εγώ μπόρεσα να προχωρήσω στη ζωή μου. Και ελπίζω να υπάρξει κάποια δικαιοσύνη για αυτές τις γυναίκες σήμερα».

Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς παντρεύτηκαν το 1994 και ίδρυσαν το Ίδρυμα Γκέιτς, το οποίο έχει διαθέσει πάνω από 100 δισ. δολάρια σε φιλανθρωπικό έργο.

Το 2021 ανακοίνωσαν την απόφασή τους να χωρίσουν, δηλώνοντας ότι δεν πίστευαν πλέον πως μπορούσαν να «εξελιχθούν μαζί».

Η Μελίντα έχει αναφέρει αργότερα ότι οι συναντήσεις του Μπιλ Γκέιτς με τον Έπσταϊν αποτέλεσαν βασικό λόγο της ρήξης, λέγοντας πως τη σχέση αυτή την είχε ανησυχήσει βαθιά.

Από την πλευρά του, ο Μπιλ Γκέιτς έχει επανειλημμένα υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η επαφή του με τον Έπσταϊν περιοριζόταν αποκλειστικά σε ζητήματα φιλανθρωπίας.

