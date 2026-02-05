Γερμανία: Ποιος είναι ο Ρουμάνος που συνελήφθη για σαμποτάζ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνελήφθη Ρουμάνος ύποπτος, μαζί με έναν 54χρονο Έλληνα, για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία, με την Ειδική Εισαγγελία DIICOT να πραγματοποιεί έρευνα στον οικισμό Τούρντα της Ρουμανίας.

Η Ειδική Εισαγγελία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος (DIICOT) εμφανίστηκε στον παραμεθόριο οικισμό Τούρντα της ανατολικής Ρουμανίας στην περιοχή της Τουλτσέα την περασμένη Τρίτη, για να πραγματοποιήσει έρευνα στο σπίτι του Μάριαν Λ. Αυτή είναι μέχρι στιγμής η ρουμανική πτυχή της πολύκροτης υπόθεσης που αφορά απόπειρα σαμποτάζ σε πλοία του γερμανικού πολεμικού ναυτικού. Ο οικισμός απέχει μόλις μισή ώρα από τα ουκρανικά σύνορα και περίπου 15 λεπτά από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπου συχνά πραγματοποιούνται γυμνάσια του ΝΑΤΟ.



Σύμφωνα με την Εισαγγελία, «στην κατ' οίκον έρευνα βρέθηκε αποδεικτικό υλικό, το οποίο θα παραδοθεί στις γερμανικές διωκτικές αρχές». Πρόκειται για έγγραφα, στικάκια USB και κινητά τηλέφωνα. Ο 37χρονος ύποπτος, εργάτης στο επάγγελμα, διέθετε 15 τραπεζικούς λογαριασμούς στη Ρουμανία και τη Γερμανία. Κάποιοι από αυτούς δεν είναι πλέον προσβάσιμοι, για άγνωστους λόγους.

Ευκαιριακές δουλειές στο παρελθόν

Μόλις πριν από τέσσερα χρόνια είχε βρει δουλειά ο Μάριαν Λ. στο λιμάνι του Αμβούργου ως ελαιοχρωματιστής και οξυγονοκολλητής. Προηγουμένως ήταν οδηγός σε διεθνείς μεταφορές. Επιπλέον εργαζόταν στο λιμάνι της Τουλτσέα, στο Δέλτα του Δούναβη, ενώ κατά διαστήματα έβρισκε ευκαιριακή απασχόληση σε φάρμες χοίρων στη Ρουμανία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου ProTV.



Όπως λένε κάτοικοι του χωριού στην τοπική εφημερίδα Ora de Tulcea, ο Μάριαν Λ. εξέφραζε δυσαρέσκεια γιατί «δεν τον πληρώνουν». Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η DIICOT πραγματοποιεί έρευνες όταν προκύπτουν υποψίες για επαφές με ξένες μυστικές υπηρεσίες. Μέχρι στιγμής πάντως, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν «στρατολογηθεί» από Ρώσους πράκτορες ή συνεργάζονται με αυτούς.

Πηγή: Deutsche Welle

