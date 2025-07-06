Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πριν από την αναχώρησή του για την Ουάσινγκτον για την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι μπορεί «να συμβάλει» στην επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στην Γάζα.

«Ενεργούμε για να επιτύχουμε αυτήν την συμφωνία, με τους όρους που έχουμε αποδεχθεί. Εστειλα μία διαπραγματευτική ομάδα με σαφείς οδηγίες. Πιστεύω ότι η συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ μπορεί με βεβαιότητα να συμβάλει στην προώθηση αυτού του αποτελέσματος που όλοι ελπίζουμε», δήλωσε ο Νετανιάχου στους δημοσιογράφους στην πίστα του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν.

Πρόκειται για την τρίτη επίσκεψη του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο μετά την επιστροφή Τραμπ σχεδόν πριν από έξι μήνες.

Αν και η πίεση της κοινής γνώμης αυξάνεται στο Ισραήλ για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Νετανιάχου τελεί υπό την πίεση των ακραίων μελών της κυβέρνησής του, της δεξιότερης κυβέρνησης που έχει ποτέ γνωρίσει το Ισραήλ, που επιδιώκουν την συνέχιση του πολέμου.

Αν και η οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει με «θετικό πνεύμα» την πρόταση για κατάπαυση του πυρός που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, η παλαιστινιακή πλευρά διατηρεί ενστάσεις για την διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας, για την διέλευση από το πέρασμα της Ράφα στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα και για το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι οι αλλαγές που ζητά η Χαμάς δεν είναι αποδεκτές από το Ισραήλ. Εν όψει της συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, η ισραηλινή κυβέρνηση προβάλλει το γεγονός ότι παρά ταύτα απέστειλε αντιπροσωπεία στην Ντόχα «για να συνεχίσει τις προσπάθειες διασφάλισης της επιστροφής των ομήρων μας με βάση την πρόταση του Κατάρ ως προς την οποία συμφώνησε το Ισραήλ».

Ομως πρόκειται για μία αντιπροσωπεία αποτελούμενη από χαμηλόβαθμα στελέχη, χωρίς δυνατότητα διεξαγωγής σοβαρών διαπραγματεύσεων και λήψης σοβαρών αποφάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

