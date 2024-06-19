Δεν υπάρχει καμία ένδειξη μέχρι στιγμής ότι οι τρεις πυρκαγιές που ξέσπασαν στις εγκαταστάσεις του φαρμακευτικού κολοσσού στην Κοπεγχάγη, Novo Nordisk, μέσα σε ένα μήνα συνδέονται ή ότι προκλήθηκαν από εγκληματική δραστηριότητα, δήλωσε η εταιρεία την Τετάρτη .

Πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κοντά στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Bagsvaerd βορειοδυτικά της Κοπεγχάγης την Τρίτη ήταν η Τρίτη μέσα σε έναν περίπου μήνα. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικές εγκαταστάσεις της κατασκευάστριας εταιρείας των φαρμάκων Wegovy και Ozempic.

Οι πυρκαγιές σημειώνονται καθώς οι αρχές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις που σχετίζονται με πράξεις δολιοφθοράς όπως εμπρησμός και απόπειρα εμπρησμού που διαπράχθηκαν κατόπιν εντολής ρωσικών υπηρεσιών. Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τέτοια περιστατικά.

«Όταν βλέπεις μια σύμπτωση τριών πυρκαγιών στην ίδια εταιρεία σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι φυσικό πολλοί άνθρωποι να θεωρούν ότι θα μπορούσε να είναι μέρος αυτού του ρωσικού υβριδικού πολέμου», δήλωσε ο Jacob Kaarsbo, αναλυτής στη δανική του think tank Europa.

«Νομίζω ότι οι αρχές το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό», πρόσθεσε. «Υπάρχει αυτή η σκέψη ότι θα μπορούσε να είναι η Ρωσία, αλλά θα πρέπει να δούμε».

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία της Δανίας δεν έχει συνδέσει τις πυρκαγιές με καμία εγκληματική δραστηριότητα.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής δραστηριότητας σε καμία από τις τρεις πυρκαγιές και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται μεταξύ τους», δήλωσε εκπρόσωπος της Novo Nordisk, προσθέτοντας ότι η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά και τις τρεις πυρκαγιές.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας (PET) είπε τον Μάιο ότι η απειλή περιστατικών δολιοφθοράς από τη Ρωσία έχει αυξηθεί, σημειώνοντας ωστόσο ότι η υπηρεσία δεν έχει κληθεί να συγκεκριμένες ενέργειες στη Δανία.



Πηγή: skai.gr

