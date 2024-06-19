Μια ημέρα πριν ξεκινήσουν οι εορτασμοί για το Θερινό Ηλιοστάσιο στο ορόσημο των 5.000 ετών, δύο ακτιβιστές, ψέκασαν με πορτοκαλί«πούδρα», το εμβληματικό αρχαίο μνημείο Stonehenge στην Αγγλία, ζητώντας από την κυβέρνηση να σταματήσει την εξόρυξη και την καύση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα έως το 2030.

Η αστυνομία του Wiltshire επιβεβαίωσε ότι δύο άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για καταστροφή του αρχαίου μνημείου ενώ ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ καταδίκασε το περιστατικό ως «επαίσχυντη πράξη βανδαλισμού».

Η Just Stop Oil κατονόμασε τους δύο διαδηλωτές ως Niamh Lynch, έναν 21χρονο φοιτητή από την Οξφόρδη, και Rajan Naidu, έναν 73χρονο από το Birmingham.

Climate activist thugs get dragged away by a Good Samaritan as they spray Stonehenge with orange paint.



The Just Stop Oil protesters did the stunt on the day before the summer solstice is celebrated at Stonehenge



The idiots have apparently been arrested. pic.twitter.com/v6eTwh0dmG — Raymond (@Raymond82310289) June 19, 2024

Η ομάδα είπε ότι η σκόνη πορτοκαλιού ήταν κορν φλάουρ και θα «ξεπλυθεί με τη βροχή».

Κάποιοι επισκέπτες του μνημείου προσπάθησαν να τους εμποδίσουν όταν αντιλήφθηκαν τους ακτιβιστές να τρέχουν προς το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco.

Εκπρόσωπος της English Heritage περιέγραψε τον ψεκασμό του μνημείου ως «εξαιρετικά αναστατωτικό» και επιβεβαίωσε ότι ο χώρος παραμένει ανοιχτός στο κοινό.

Η Just Stop Oil είπε ότι το κίνητρο πίσω από την κίνηση ήταν να απαιτήσει από την επόμενη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να σταματήσει την εξόρυξη και την καύση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα έως το 2030.

Εκπρόσωπος της ομάδας δήλωσε: «Η συνέχιση της καύσης άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου θα έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο εκατομμυρίων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.