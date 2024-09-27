Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν πριν από λίγο στον Νότιο Λίβανο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στη Βηρυτό εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός πλήττοντας το κεντρικό αρχηγείο της Χεζμπολάχ με τα ισραηλινά μέσα να αναφέρουν ότι στόχος ήταν ο ηγέτης της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post ο ισραηλινός Στρατός σκότωσε τον αρχηγό της Χεζμπολάχ Σαγιέντ Χασάν Νασράλα.

Πηγή: skai.gr

