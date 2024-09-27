Οι Ισραηλινοί εκτιμούν ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε κατά τη σημερινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό καθώς σε αυτό καταλήγουν πηγές και από τον Στρατό και από την πολιτική ηγεσία και αυτό μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι IDF επιβεβαίωσαν ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα βρισκόταν στο καταφύγιο που στόχευσε ο πρόσφατος βομβαρδισμός και οποιοσδήποτε ήταν μέσα θα ήταν δύσκολο να επιβιώσει από μια τέτοια επίθεση.

Και το ειδησεογραφικό κανάλι του Ισραήλ 12 αναφέρει ότι η εκτίμηση στο Ισραήλ είναι ότι ο αρχηγός της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σε αποψινό χτύπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο υπόγειο αρχηγείο της οργάνωσης στη Βηρυτό.

Ένας δεύτερος μεγάλος ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός, το Channel 13, ελαφρώς πιο επιφυλακτικός, ανέφερε: «Συγκρατημένη αισιοδοξία στο Ισραήλ: Το χτύπημα στον Νασράλα πέτυχε».

Το Reuters ανέφερε αρχικά ότι ο Νασράλα ήταν ζωντανός, επικαλούμενος πηγή κοντά στη Χεζμπολάχ. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο ελέγχεται από το Σώμα των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ανέφερε επίσης ότι ήταν ζωντανός όπως και ένα ακόμη στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, πηγές ασφαλείας από Λίβανο ανέφεραν στο Sky News ότι η καθυστέρηση στην ανακοίνωση της Χεζμπολάχ για την τύχη του Νασράλα αυξάνει την πιθανότητα να είναι νεκρός.

Ο Ισραηλινός Στρατός σκότωσε τον αρχηγό της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα στην επίθεση στο κεντρικό αρχηγείο της οργάνωσης στη Βηρυτό το βράδυ της Παρασκευής, μετέδωσε νωρίτερα η Jerusalem Post, επικαλούμενη τους IDF, αλλά αργότερα άλλαξε τις πληροφορίες που μεταδίδει, γράφοντας ότι η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

Καμία επίσημη δήλωση από τη Χεζμπολάχ για τον Νασράλα

Έχει χαθεί η επικοινωνόα με την ανώτατη ηγεσία της Χεζμπολάχ μετά τα πλήγματα του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσε στο Reuters πηγή προσκείμενη στην ένοπλη ομάδα του Λιβάνου.

Ώρες μετά τα χτυπήματα, η Χεζμπολάχ δεν είχε κάνει δήλωση για την τύχη του επικεφαλής της, Σαγιέντ Χασάν Νασράλα.

Νωρίτερα, το γραφείο μέσων ενημέρωσης της Χεζμπολάχ είχε δηλώσει ότι «δεν υπάρχει αλήθεια σε καμία δήλωση» σχετικά με την ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες δηλώσεις αναφέρεται.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι μόνο το γραφείο μέσων ενημέρωσης θα δημοσιεύει στο όνομα της ομάδας.

Σε απάντηση η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή ότι εκτόξευσε ρουκέτες στην πόλη Σαφέντ στο Ισραήλ, στην πρώτη της επίθεση που ανακοινώθηκε από τότε που ισραηλινά πλήγματα έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού ώρες νωρίτερα.

Έκτακτη συνεδρίαση συγκάλεσε ο Χαμενεΐ του Ιράν

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στο σπίτι του, σύμφωνα με δύο Ιρανούς αξιωματούχους. Είπαν ότι η συνάντηση αφορά στο χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό που είχε ως στόχο τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ιρανική πρεσβεία στον Λίβανο χαρακτήρισε τις αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού «ένα καταδικαστέο έγκλημα και απερίσκεπτη συμπεριφορά» που συνιστούν «μια επικίνδυνη κλιμάκωση που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού».

Η πρεσβεία του Ιράν αναφέρει, επίσης, ότι για τις σημερινές επιθέσεις το Ισραήλ «αξίζει μία κατάλληλη τιμωρία».

Το Ισραήλ χτύπησε το κεντρικό αρχηγείο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Στη σφοδρότερη επιδρομή από τον πόλεμο του 2006 που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός, ισραηλινά μαχητικά βομβάρδισαν την Παρασκευή το απόγευμα το «αρχηγείο» της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, με ισχυρές εκρήξεις να ακούγονται σε όλη την πόλη από τα διαδοχικά αεροπορικά πλήγματα, σύννεφα καπνού να υψώνονται, κτίρια να έχουν ισοπεδωθεί, ασθενοφόρα να τρέχουν, και κάτοικοι να φεύγουν πανικόβλητοι.

Στόχος των σφοδρότατων ισραηλινών βομβαρδισμών ήταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Έξι κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις επιδρομές, δήλωσε μια πηγή που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ. Οι εκρήξεις προκάλεσαν τεράστιους κρατήρες σε πολλά σημεία, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al-Manar της Χεζμπολάχ.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων και το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ, Al Manar μετέδωσαν εικόνες από ένα τεράστιο κρατήρα και τεράστιο σύννεφο καπνού να έχει υψωθεί πάνω από την πόλη. Κάτοικοι άκουγαν πολλαπλές ισχυρές εκρήξεις. Σειρήνες ασθενοφόρων ακούγονταν σε όλη την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία προέβη σε ένα πλήγμα ακριβείας στο αρχηγείο της Χεζμπολάχ στη λιβανική πρωτεύουσα της Βηρυτού πριν από λίγο», δήλωσε λίγο πριν τις 19:00 ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ο ίδιος είπε ότι το αρχηγείο ήταν χτισμένο κάτω από κτίρια όπου κατοικούσαν πολίτες στο προάστιο Νταχίγιε, προπύργιο της σιιτικής οργάνωσης.

Μια πηγή ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε ότι οι επιδρομές είχαν στόχο περιοχή όπου βρίσκονται ανώτατοι αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

