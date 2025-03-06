Λογαριασμός
Η στιγμή που η Νότια Κορέα βομβαρδίζει κατά λάθος χωριό – Βίντεο, φωτογραφίες

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις 8 βόμβες που έπεσαν από μαχητικό αεροσκάφος 

νοτια κορεα

Μαχητικό αεροσκάφος της Νότιας Κορέας βομβάρδισε το πρωί κατά λάθος ένα χωριό στην περιοχή της Πότσαν, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, τραυματίζοντας τουλάχιστον 15 ανυποψίαστους πολίτες. 

Το «λάθος» συνέβη κατά τη διάρκεια κοινών στρατιωτικών γυμνασίων των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας. 

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ σπίτια και ναός υπέστησαν ζημιές.

κορεα βομβα

Δείτε βίντεο από την στιγμή που βόμβα πέφτει στο χωριό: 

«Οκτώ βόμβες MK-82 ερρίφθησαν κατά αφύσικο τρόπο από αεροσκάφος KF-16 της πολεμικής αεροπορίας κι εξερράγησαν εκτός της προβλεπόμενης περιμέτρου», ανέφερε, εκφράζοντας τη βαθιά λύπη της για το περιστατικό, που είχε αποτέλεσμα «να τραυματιστούν πολίτες».

Δείτε φωτογραφίες: 

κορεα βομβα

κορεα βομβα

κορεα βομβα

κορεα

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νότια Κορέα
