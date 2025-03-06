Μαχητικό αεροσκάφος της Νότιας Κορέας βομβάρδισε το πρωί κατά λάθος ένα χωριό στην περιοχή της Πότσαν, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, τραυματίζοντας τουλάχιστον 15 ανυποψίαστους πολίτες.

Το «λάθος» συνέβη κατά τη διάρκεια κοινών στρατιωτικών γυμνασίων των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ σπίτια και ναός υπέστησαν ζημιές.

Δείτε βίντεο από την στιγμή που βόμβα πέφτει στο χωριό:

The number of people injured in the accidental bombing of residential buildings by South Korean Air Force fighter KF-16 jet has risen to 15. https://t.co/q8c33TWTEC pic.twitter.com/LHUFfvSABm — Clash Report (@clashreport) March 6, 2025

«Οκτώ βόμβες MK-82 ερρίφθησαν κατά αφύσικο τρόπο από αεροσκάφος KF-16 της πολεμικής αεροπορίας κι εξερράγησαν εκτός της προβλεπόμενης περιμέτρου», ανέφερε, εκφράζοντας τη βαθιά λύπη της για το περιστατικό, που είχε αποτέλεσμα «να τραυματιστούν πολίτες».

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.