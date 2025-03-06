Η Γαλλία παράσχει πληροφορίες στην Ουκρανία, δήλωσε την Πέμπτη ο Γάλλος υπουργός Άμυνας, Σεμπαστιέν Λεκορνού, μετά την αναστολή της συνεργασίας από τις ΗΠΑ.

Η Ουάσινγκτον δήλωσε την Τετάρτη ότι αναστέλλει την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για τη διακοπή της συνεργασίας με την Ουκρανία στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών μαζί με τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας, δήλωσε ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network.

«Ο Τραμπ είχε μια πραγματική απορία σχετικά με το αν ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι δεσμευμένος στην ειρηνευτική διαδικασία και είπε ας κάνουμε μια παύση», δήλωσε ο Ράτκλιφ.

«Θέλω να το σκεφτούμε αυτό και είδατε την απάντηση που έδωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι», πρόσθεσε ο Ράτκλιφ, «Επομένως, νομίζω ότι στο στρατιωτικό μέτωπο και στο μέτωπο των μυστικών υπηρεσιών, η παύση που επέτρεψε να συμβεί αυτό, νομίζω ότι θα φύγει».

Ο Ράτκλιφ εξέφρασε την ελπίδα ότι η παύση θα αρθεί σύντομα και τόνισε τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με την Ουκρανία για την επίτευξη ειρήνης, μετά από επιστολή του Ουκρανού προέδρου προς τον Τραμπ.

«Και νομίζω ότι θα συνεργαστούμε μαζί με την Ουκρανία, όπως πρέπει, για να αποκρούσουμε την επιθετικότητα που υπάρχει εκεί, να θέσουμε τον κόσμο σε καλύτερη θέση για να προχωρήσουν αυτές οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε ο διευθυντής της CIA.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.