Νότια Κορέα: Τουλάχιστον 22 νεκροί μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο μπαταριών λιθίου - Δείτε βίντεο

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν κι άλλους εγκλωβισμένους μέσα στο εργοστάσιο γι αυτό και φοβούνται πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί

Νότια Κορέα

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών στη Νότια Κορέα, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10:30 τοπική ώρα (04:30 ώρα Ελλάδος) σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών λιθίου στην Χουασεόνγκ, νότια της πρωτεύουσας Σεούλ, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Νότιας Κορέας.

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν κι άλλους εγκλωβισμένους μέσα στο εργοστάσιο γι αυτό και φοβούνται πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. 

«Υπάρχουν ακόμη πολλοί άνθρωποι αγνοούμενοι, επομένως είναι πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί», δήλωσε ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής την ώρα που είναι άγνωστα τα αίτια της φωτιάς.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο εργοστάσιο βρίσκονταν τουλάχιστον 67 εργαζόμενοι όταν ξέσπασε η φωτιά. Μεταξύ των αγνοουμένων είναι ξένοι υπήκοοι, μεταξύ των οποίων και Κινέζοι πολίτες.

