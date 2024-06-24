Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών στη Νότια Κορέα, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10:30 τοπική ώρα (04:30 ώρα Ελλάδος) σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών λιθίου στην Χουασεόνγκ, νότια της πρωτεύουσας Σεούλ, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Νότιας Κορέας.

🔥 Lithium Battery Factory Inferno In South Korea - At Least 20 Dead, Some Feared Trapped



A Hwaseong factory belonging to Aricell, one of South Korea's key battery manufacturers, has erupted in a massive blaze, with authorities hauling 20 bodies from the scene, Yonhap reports.… pic.twitter.com/uQGsPVLE9B — RT_India (@RT_India_news) June 24, 2024

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν κι άλλους εγκλωβισμένους μέσα στο εργοστάσιο γι αυτό και φοβούνται πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

«Υπάρχουν ακόμη πολλοί άνθρωποι αγνοούμενοι, επομένως είναι πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί», δήλωσε ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής την ώρα που είναι άγνωστα τα αίτια της φωτιάς.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο εργοστάσιο βρίσκονταν τουλάχιστον 67 εργαζόμενοι όταν ξέσπασε η φωτιά. Μεταξύ των αγνοουμένων είναι ξένοι υπήκοοι, μεταξύ των οποίων και Κινέζοι πολίτες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.