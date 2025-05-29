Λογαριασμός
Νότια Κορέα: Συνετρίβη αεροπλάνο του Πολεμικού Ναυτικού - 2 νεκροί και 2 αγνοούμενοι - Βίντεο, φωτογραφίες

Το αεροπλάνο περιπολίας με τέσσερις επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά σε στρατιωτική βάση στην πόλη Πόχανγκ, στα νότια της χώρας

UPDATE: 13:15
πολεμικο ναυτικο νοτια κορέα

Ένα αεροπλάνο του Πολεμικού Ναυτικού συνετρίβη νωρίς το πρωί κοντά στην πόλη Πόχανγκ της Νότιας Κορέας, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης.

Το ΠΝ της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι το αεροπλάνο ναυτικής περιπολίας με τέσσερις επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά σε στρατιωτική βάσηστα νότια της χώρας.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη 1:43 μ.μ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΝ της Νότιας Κορέας, το οποίο καταβάλλει προσπάθειες να διακριβώσει τα αίτια της συντριβής και τον αριθμό των θυμάτων.

«Από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που επέβαιναν, έχουν ανακτηθεί δύο νεκροί», ανέφερε το ΠΝ, προσθέτοντας ότι διεξάγονται έρευνες για τους άλλους δύο.

korea

@WeatherMonitors

Καπνός φαινόταν να υψώνεται από το σημείο όπου το αεροπλάνο συνετρίβη, μετέδωσε το Yonhap, επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα.

koera

@weathermonitors

Η Νότια Κορέα βίωσε τη χειρότερη αεροπορική καταστροφή στο έδαφός της στις 29 Δεκεμβρίου του 2024, όταν ένα Boeing 737 που εκμεταλλευόταν η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Jeju Air τυλίχτηκε στις φλόγες κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Μούαν (νοτιοδυτικά), πριν προσκρούσει σε τσιμεντένιο φράγμα.

Από τη συντριβή είχαν σκοτωθεί 179 άνθρωποι, ενώ επέζησαν μόνο δύο αεροσυνοδοί.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νότια Κορέα
