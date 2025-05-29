Ένα αεροπλάνο του Πολεμικού Ναυτικού συνετρίβη νωρίς το πρωί κοντά στην πόλη Πόχανγκ της Νότιας Κορέας, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης.

Το ΠΝ της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι το αεροπλάνο ναυτικής περιπολίας με τέσσερις επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά σε στρατιωτική βάση, στα νότια της χώρας.

Just in – Naval Aircraft Crash in Pohang, South Korea



A naval patrol plane with four people aboard has crashed in Nam-gu, Pohang. Authorities have confirmed the incident, while the Navy reports that a military aircraft went down and damage is currently being assessed. Emergency… https://t.co/1xSAoAdKML pic.twitter.com/HfqBaiYsWU — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 29, 2025

Το ατύχημα σημειώθηκε στη 1:43 μ.μ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΝ της Νότιας Κορέας, το οποίο καταβάλλει προσπάθειες να διακριβώσει τα αίτια της συντριβής και τον αριθμό των θυμάτων.

«Από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που επέβαιναν, έχουν ανακτηθεί δύο νεκροί», ανέφερε το ΠΝ, προσθέτοντας ότι διεξάγονται έρευνες για τους άλλους δύο.

@WeatherMonitors

Καπνός φαινόταν να υψώνεται από το σημείο όπου το αεροπλάνο συνετρίβη, μετέδωσε το Yonhap, επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα.

@weathermonitors

Η Νότια Κορέα βίωσε τη χειρότερη αεροπορική καταστροφή στο έδαφός της στις 29 Δεκεμβρίου του 2024, όταν ένα Boeing 737 που εκμεταλλευόταν η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Jeju Air τυλίχτηκε στις φλόγες κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Μούαν (νοτιοδυτικά), πριν προσκρούσει σε τσιμεντένιο φράγμα.

Από τη συντριβή είχαν σκοτωθεί 179 άνθρωποι, ενώ επέζησαν μόνο δύο αεροσυνοδοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.