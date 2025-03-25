Νότια Κορέα: Στους 15 οι νεκροί από τις πυρκαγιές

Στους 15 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τις πυρκαγιές που κατακαίουν τη Νότια Κορέα, μετά τον τελευταίο απολογισμό των αρμοδίων.

Πολλοί από τους νεκρούς εγκλωβίστηκαν στις φλόγες όταν επιχείρησαν να διαφύγουν με τα αυτοκίνητά τους.

South Korea and Japan currently facing deadly wildfires. https://t.co/6TVtMh9ukp — cybertrek (@TrekCyber3) March 25, 2025

🚨#BREAKING: Authorities report that a wildfire in Uiseong, South Korea is burning beyond control, has claimed the lives of at least 4 people in Yeongyang, with concerns growing for several others who may be trapped. pic.twitter.com/Zmqyp9l6eY — World Source News 24/7 (@Worldsource24) March 25, 2025

Οι φωτιές ξέσπασαν το Σάββατο και συνεχίζουν να καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Χιλιάδες στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους για αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

Πηγή: skai.gr

