Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νότια Κορέα: Στους 15 οι νεκροί από τις πυρκαγιές

Οι φωτιές ξέσπασαν το Σάββατο και συνεχίζουν να καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους - Χιλιάδες στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες

Νότια Κορέα

Στους 15 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τις πυρκαγιές που κατακαίουν τη Νότια Κορέα, μετά τον τελευταίο απολογισμό των αρμοδίων.

Πολλοί από τους νεκρούς εγκλωβίστηκαν στις φλόγες όταν επιχείρησαν να διαφύγουν με τα αυτοκίνητά τους.

Οι φωτιές ξέσπασαν το Σάββατο και συνεχίζουν να καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Χιλιάδες στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους για αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νότια Κορέα Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark