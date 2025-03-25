Τουρκία: Ο πρόεδρος του AFP ζητεί τη «γρήγορη απελευθέρωση» του κρατούμενου δημοσιογράφου

Ο πρόεδρος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (Agence France-Presse /AFP) ζήτησε σήμερα την άμεση απελευθέρωση του φωτορεπόρτερ Γιασίν Ακγκιούλ, ο οποίος φυλακίστηκε στην Τουρκία εν αναμονή της δίκης στο πλαίσιο της έρευνας για τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της φυλάκισης του δήμαρχου της Κωνσταντινούπολης.
Σε επιστολή προς την τουρκική προεδρία, ο Φαμπρίς Φρις, ο οποίος είναι και ο εκτελεστικός διευθυντής του ειδησεογραφικού πρακτορείου, δήλωσε ότι ο Ακγκιούλ δεν συμμετείχε στις διαμαρτυρίες αλλά τις κατέγραφε στο πλαίσιο των δημοσιογραφικών καθηκόντων του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.