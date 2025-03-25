Τουρκία: Ο πρόεδρος του AFP ζητεί τη «γρήγορη απελευθέρωση» του κρατούμενου δημοσιογράφου

Ο πρόεδρος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (Agence France-Presse /AFP) ζήτησε σήμερα την άμεση απελευθέρωση του φωτορεπόρτερ Γιασίν Ακγκιούλ, ο οποίος φυλακίστηκε στην Τουρκία εν αναμονή της δίκης στο πλαίσιο της έρευνας για τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της φυλάκισης του δήμαρχου της Κωνσταντινούπολης.

Σε επιστολή προς την τουρκική προεδρία, ο Φαμπρίς Φρις, ο οποίος είναι και ο εκτελεστικός διευθυντής του ειδησεογραφικού πρακτορείου, δήλωσε ότι ο Ακγκιούλ δεν συμμετείχε στις διαμαρτυρίες αλλά τις κατέγραφε στο πλαίσιο των δημοσιογραφικών καθηκόντων του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

