Ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και άρσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αφήνει με νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τα ρωσικά αιτήματα για άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Τα εξετάζουμε όλα αυτή τη στιγμή».

Για τις συνομιλίες γενικότερα που διεξάγονται, ο Τραμπ είπε: «Θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε βαθιές συζητήσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Θα έλεγα ότι πάει καλά».



Πηγή: skai.gr

