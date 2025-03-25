Λογαριασμός
Τραμπ: Εξετάζουμε όλα τα ρωσικά αιτήματα για άρση των κυρώσεων

«Θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε βαθιές συζητήσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Θα έλεγα ότι πάει καλά», είπε για τις συνομιλίες

Τραμπ

Ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και άρσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αφήνει με νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τα ρωσικά αιτήματα για άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Τα εξετάζουμε όλα αυτή τη στιγμή».

Για τις συνομιλίες γενικότερα που διεξάγονται, ο Τραμπ είπε: «Θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε βαθιές συζητήσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Θα έλεγα ότι πάει καλά».
 

