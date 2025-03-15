Νότια Κορέα: Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας

Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν σήμερα στη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας (ADIZ) της Νότιας Κορέας, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ. Τα ρωσικά αεροσκάφη αποχώρησαν από τη νοτιοκορεατική ADIZ χωρίς να παραβιάσουν τον εναέριο χώρο της χώρας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αρκετές χώρες διατηρούν ADIZ: κυρίως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Κίνα. Οι ζώνες αυτές δεν ταυτίζονται με τον εθνικό εναέριο χώρο, αλλά περιλαμβάνουν μια πολύ ευρύτερη ζώνη ώστε οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας να έχουν περισσότερο χρόνο για να ταυτοποιήσουν εν δυνάμει εχθρικά αεροσκάφη και να αντιδράσουν σε ενδεχόμενη εισβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.