Βόρεια Κορέα: Οι ασκήσεις ΗΠΑ-Νότιας Κορέας μπορούν να ξεκινήσουν τον πρώτο πυρηνικό πόλεμο

Ευθείες απειλές για πυρηνικό πόλεμο εκτόξευσε την Τρίτη η Βόρεια Κορέα, με αφορμή αφενός το επεισόδιο με τον λανθασμένο βομβαρδισμό χωριού από τη Νότια Κορέα και αφετέρου τις κοινές ασκήσεις ΗΠΑ και Νότιας Κορέας.

«Οι στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας μπορούν να ξεκινήσουν τον πρώτο πυρηνικό πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, προσθέτοντας:

«Ο τυχαίος βομβαρδισμός μίας περιοχής πολιτών από νοτιοκορεατικά αεροσκάφη, δείχνει ότι ένα ατύχημα θα μπορούσε να προκαλέσει μία νέα ένοπλη σύγκρουση στη χερσόνησο της Κορέας».

Πηγή: skai.gr

