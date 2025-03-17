Νότια Κορέα - Ουκρανία συζήτησαν για τη μεταχειρίση των Βορειοκορεατών αιχμαλώτων πολέμου

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, Τσο Τάε-γιουλ ζήτησε τη συνεργασία του Κιέβου στη μεταχείριση των Βορειοκορεατών αιχμαλώτων πολέμου στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας σήμερα με τον Ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σίμπιχα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Σεούλ.

Η Βόρεια Κορέα ανέπτυξε χιλιάδες στρατιώτες για τη στήριξη των ρωσικών δυνάμεων που πολεμούν στην Ουκρανία, σύμφωνα με ουκρανικές, αμερικανικές και νοτιοκορεατικές εκτιμήσεις, στην πρώτη μεγάλη εμπλοκή της Πιονγκγιάνγκ σε πόλεμο από την δεκαετία του 1950.

Ο Τσο επαναβεβαίωσε τις προσπάθειες της Σεούλ να στηρίξει τον ουκρανικό λαό και δήλωσε ότι η Σεούλ θα δεχθεί όλους τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που έχουν αιχμαλωτιστεί από την Ουκρανία εάν αυτοί επιθυμούν να πάνε στη Νότια Κορέα, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι πάνω από 3.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη Ρωσία έως τις αρχές του Ιανουαρίου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

