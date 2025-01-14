Οι διαφωνίες πρόκειται να ξεκινήσουν σε δικαστήριο της Νότιας Κορέας την Τρίτη σε μια δίκη για να αποφασιστεί η τύχη του προέδρου Yoon Suk Yeol, ο οποίος παραπέμφθηκε μετά την προσπάθειά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο που έριξε τη χώρα σε το χειρότερο πολιτικό χάος εδώ και δεκαετίες.

Ωστόσο, η συνεδρίαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι πιθανό να διακοπεί καθώς ο Yoon, ο οποίος έχει κρυφτεί στη βίλα του στην πλαγιά του λόφου στη Σεούλ, δεν αναμένεται να παραστεί, με πιο ουσιαστικά επιχειρήματα πιθανότατα στην επόμενη συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο πρέπει να αποφασίσει εντός 180 ημερών εάν θα απομακρύνει τον Γιουν από το αξίωμα ή αν θα αποκαταστήσει τις προεδρικές του εξουσίες.

Ο Γιουν αντιμετωπίζει επίσης ποινική έρευνα για υποτιθέμενη εξέγερση, με τις αρχές να επιδιώκουν να εκτελέσουν ένταλμα σύλληψης αφού αγνόησε τις κλήσεις για να εμφανιστεί για ανάκριση.

Η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου του Yoon στις 3 Δεκεμβρίου, η οποία αποσύρθηκε μετά από περίπου έξι ώρες, βύθισε μια από τις πιο ζωντανές δημοκρατίες της Ασίας σε μια περίοδο πολιτικών αναταράξεων χωρίς προηγούμενο.

Ο Seok Dong-hyeon, δικηγόρος που συμβουλεύει τον Yoon, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πρόεδρος που τέθηκε σε αναστολή δεν θα παραστεί στο Συνταγματικό Δικαστήριο την Τρίτη, λέγοντας ότι οι προσπάθειες των αρχών να τον συλλάβουν εμπόδισαν τον Yoon να εκφράσει τη θέση του στη δίκη.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής του προσωπικού του Yoon δήλωσε την Τρίτη ότι το γραφείο του Yoon είναι έτοιμο να διαβουλευθεί με τις ανακριτικές αρχές προκειμένου να αποφευχθεί μια σύγκρουση κατά την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης κατά του Yoon.

Ο Γιουν θα μπορούσε να πάει σε μια τρίτη τοποθεσία έξω από την οχυρωμένη κατοικία του ή θα μπορούσε να κανονιστεί μια επίσκεψη στο σπίτι του, ώστε οι ανακριτικές αρχές να μπορέσουν να ανακρίνουν τον Γιουν, δήλωσε ο επικεφαλής του προεδρικού προσωπικού Τσουνγκ Τζιν-σουκ σε δήλωση την Τρίτη.

Οι ανακριτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Διερεύνησης Διαφθοράς για Υψηλά Αξιωματούχους (CIO) και της αστυνομίας, έλαβαν εκ νέου ένταλμα σύλληψης από δικαστήριο της Νότιας Κορέας, αφού η πρώτη απόπειρά τους να κρατήσουν τον Yoon για να τον ανακρίνουν για 48 ώρες απέτυχε μετά από στάση με αξιωματικούς ασφαλείας του προέδρου νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

