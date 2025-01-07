Δικαστήριο της Νότιας Κορέας εξέδωσε νέο ένταλμα για τη σύλληψη του καθαιρεθέντος προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία της χώρας για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ερευνητές, που επεδίωκαν να τον ανακρίνουν σχετικά με κατηγορίες για εξέγερση, κατέβαλαν προσπάθειες για να εκτελέσουν το προηγούμενο ένταλμα για τη σύλληψή του, χωρίς να το επιτύχουν.

Ο επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας, ο οποίος είχε αποκλεισθεί την περασμένη εβδομάδα από μια ανθρώπινη αλυσίδα εκατοντάδων μελών της υπηρεσίας προεδρικής ασφαλείας και στρατιωτικών φρουρών έξω από την κατοικία του προέδρου, είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα πως οι ανακριτές παραμένουν αποφασισμένοι να τον συλλάβουν.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, το μεγαλύτερο της νοτιοκορεατικής αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε μια προσφυγή σε βάρος του ασκούντα χρέη προέδρου Τσόι Σανγκ-μοκ για «παράλειψη καθήκοντος» αφού του ζήτησε χωρίς αποτέλεσμα να διατάξει τα μέλη της προεδρικής ασφαλείας να μην αντιταχθούν στη σύλληψη του Γιουν.

Δικηγόροι του Γιουν προσέφυγαν σε δικαστήριο της Σεούλ για να ακυρώσουν το ένταλμα σύλληψης, όμως το δικαστήριο απέρριψε την Κυριακή την προσφυγή τους, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του δικαστηρίου.

«Το ανανεωμένο ένταλμα σύλληψης σε βάρος του υπόπτου Γιουν εκδόθηκε σήμερα το απόγευμα» (τοπική ώρα), ανακοίνωσαν οι ερευνητές. Οι κατηγορίες σε βάρος του Γιουν αφορούν την απόπειρά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στη χώρα.

Η ισχύς του πρώτου εντάλματος σύλληψης, που είχε εκδοθεί στις 31 Δεκεμβρίου, εξέπνευσε χθες, Δευτέρα, στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

