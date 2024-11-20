Ένας γερμανός πολίτης, ο οποίος κατηγορείται για σαμποτάζ σε ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία, συνελήφθη στην περιφέρεια του Καλίνινγκραντ (βορειοδυτική Ρωσία), ανακοίνωσε η ρωσική Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Νικολάι Γκαϊντούκ, γερμανός πολίτης γεννηθείς το 1967, «είναι αναμιγμένος στην έκρηξη που σημειώθηκε το Μάρτιο 2024 σε σταθμό διανομής αερίου» στο Καλίνινγκραντ, ανέφερε η FSB σε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο Γκαϊντούκ επέστρεψε στη Ρωσία, προερχόμενος από την Πολωνία, «για να οργανώσει ενέργειες δολιοφθοράς σε τοπικές ενεργειακές υποδομές».

Κάτοικος Αμβούργου, συνελήφθη κατά την είσοδό του στη Ρωσία, σε μεθοριακό σταθμό ελέγχου στο Καλίνινγκραντ, ρωσικό θύλακα στις πύλες της ΕΕ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μισό λίτρο εκρηκτικού σε υγρή μορφή κατασχέθηκε κατά τον έλεγχο του οχήματός του στα ρωσικά σύνορα, σύμφωνα με την FSB.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το εκρηκτικό αυτό ήταν κρυμμένο μέσα σε ένα κουτί με σαμπουάν.

«Διαπιστώθηκε ότι ο κ. Γκαϊντούκ είχε λάβει τη διαταγή να προκαλέσει μια έκρηξη, καθώς και τα εξαρτήματα ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού από έναν ουκρανό πολίτη», τον Αλεξάντρ Ζόροφ, ο οποίος είναι επίσης κάτοικος Αμβούργου, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Έρευνα για «επίθεση» και «λαθρεμπόριο εκρηκτικών» άνοιξε εναντίον του Γκαϊντούκ, ο οποίος τέθηκε σε προσωρινή κράτηση, προστίθεται.

Οι υποθέσεις «σαμποτάζ», «προδοσίας» ή «τρομοκρατίας» πολλαπλασιάζονται στη Ρωσία από την αρχή της επίθεσης που εξαπολύθηκε εναντίον της Ουκρανίας από τα ρωσικά στρατεύματα το Φεβρουάριο 2022.

Τα τελευταία χρόνια, Δυτικοί, κυρίως Αμερικανοί, έχουν επίσης συλληφθεί στη Ρωσία με σοβαρές κατηγορίες.

Η Ουάσινγκτον καταγγέλλει πως πρόκειται για συλλήψεις ομήρων για να επιτευχθεί η απελευθέρωση Ρώσων που κρατούνται στο εξωτερικό.

Την 1η Αυγούστου, οι Δυτικοί και η Ρωσία προχώρησαν στη μεγαλύτερη ανταλλαγή φυλακισμένων από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, στους οποίους περιλαμβάνονταν ο αμερικανός δημοσιογράφος Έβαν Γκέρσκοβιτς και ο πρώην πεζοναύτης Πολ Γουίλαν, οι οποίοι απελευθερώθηκαν από τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

