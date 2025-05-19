Σε επίθεση κατά της δημοφιλούς τραγουδίστριας Μπιγιονσέ προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στα Truth Social.

«Η Beyoncé πληρώθηκε 11.000.000 δολάρια για να ανέβει στη σκηνή, να ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ γρήγορα την ΚΑΜΑΛΑ και να φύγει υπό έντονες αποδοκιμασίες επειδή δεν τραγούδησε, ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ», τόνισε δηκτικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Σύμφωνα με ειδησεογραφικά δημοσιεύματα, η Beyoncé πληρώθηκε 11.000.000 δολάρια για να ανέβει στη σκηνή, να ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ γρήγορα την ΚΑΜΑΛΑ και να φύγει υπό έντονες αποδοκιμασίες επειδή δεν τραγούδησε, ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ! Θυμηθείτε, οι Δημοκρατικοί και η Κάμαλα την πλήρωσαν παράνομα εκατομμύρια δολάρια επειδή δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να δώσουν στην Κάμαλα μια ολόψυχη ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ! ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ! ΟΙ ΜΠΡΟΥΣ ΣΠΡΙΝΓΚΣΤΙΝ, Η ΟΠΡΑ, Ο ΜΠΟΝΟ ΚΑΙ, ΙΣΩΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ, ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ!!!»

