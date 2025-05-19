Απολύθηκε ο Γκάρι Λίνεκερ, ο πιο ακριβοπληρωμένος παρουσιαστής του BBC μετά την αντισημιτική ανάρτηση που έκανε την περασμένη εβδομάδα.

Η ανάρτησή του με την οποία παρομοίαζε τον σιωνισμό με αρουραίο, προκάλεσε πλήθος αρνητικών σχολίων και παρά τη συγγνώμη του, το BBC του έδειξε την πόρτα εξόδου, κλείνοντας με άδοξο τρόπο μια καριέρα 25 ετών.

Την ανάρτηση τη διέγραψε αμέσως μετά την κριτική, λέγοντας ότι δεν γνώριζε τον συμβολισμό της εικόνας, ενώ αργότερα εξέφρασε την απερίφραστη συγγνώμη του.

Αλλά όπως αποδείχθηκε δεν ήταν αρκετό.

BREAKING: Gary Lineker to Leave BBC After 26 Years



Gary Lineker is set to leave the BBC after this season’s final Match of the Day, with his last appearance scheduled for May 25, 2025. An official announcement is expected Monday.



Lineker, a former England international… pic.twitter.com/t77i2v48eg — Drop Site (@DropSiteNews) May 19, 2025

Ο Λίνεκερ και το BBC είχαν συμφωνήσει ότι θα αποχωρούσε από την MOTD αλλά θα συνέχιζε να εργάζεται για το Κύπελλο Αγγλίας και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 - ωστόσο σήμερα αλλά ανακοινώθηκε ότι θα αποχωρήσει οριστικά την Κυριακή.

Σε δήλωσή του το μεσημέρι της Δευτέρας, ο πρώην επιθετικός της Αγγλίας ζήτησε συγγνώμη για την κοινοποίηση της ανάρτησης. «Αναγνωρίζω το λάθος και την αναστάτωση που προκάλεσα», είπε και π ρόσθεσε ότι η εργασία στο BBC ήταν «ευχαρίστηση και τεράστιο προνόμιο - αλλά το να κάνω πίσω τώρα αισθάνομαι ότι δεν είναι υπεύθυνο».

Ποιος είναι ο Λίνεκερ

Πρώην ποδοσφαιριστής με συμμετοχή στην Εθνική Αγγλίας, στην οποία είχε διατελέσει και αρχηγός.

Στο ενεργητικό του είχε με 48 γκολ σε 80 εμφανίσεις ενώ δεν είχε πάρει ποτέ κόκκινη ή κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Η ικανότητα του να διατηρήσει την ψυχραιμία του στο γήπεδο του στάθηκε χρήσιμη για την καριέρα στις ζωντανές μεταδόσεις όταν αποσύρθηκε ως παίκτης το 1994.

Γνωστός για την ικανότητα του να βρει κενά στην ομάδα της αντίπαλης ομάδας και για το «ένιστικτό του, ο Λίνεκερ ήταν ο νικητής του Χρυσού Παπουτσιού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 και ο πρώτος σκόρερ στην Αγγλία τρεις φορές με τις ομάδες Λέστερ Σίτι, Έβερτον και Τότεναμ. Χότσπερ.

Ο Λίνεκερ θα αποχαιρετήσει το BBC την Κυριακή

Ο Γκάρι Λίνεκερ παρουσιάζει το "Match of the Day" - την εκπομπή με τις καλύτερες στιγμές της Πρέμιερ Λιγκ του BBC - για περισσότερα από 25 χρόνια, αντικαθιστώντας τον Ντες Λάιναμ το 1999.

Πηγή: skai.gr

