Λευκός Οίκος: Διαφωνεί ο Τραμπ με την υποβάθμιση της Moody's

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαφωνεί με την απόφαση του οίκου αξιολόγησης Moody’s να υποβαθμίσει το αξιόχρεο της αμερικανικής οικονομίας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε στους δημοσιογράφους ότι ο κόσμος έχει εμπιστοσύνη στην αμερικανική οικονομία.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης άνοιξε πάντως με πτωτική τάση, επηρεασμένο από την υποβάθμιση του αξιόχρεου των ΗΠΑ από Aaa σε Aa1 με σταθερή προοπτική, αλλά και λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας εξαιτίας του εμπορικού πολέμου που ξεκίνησε ο Τραμπ.

Με την έναρξη των συναλλαγών, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,67%. Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κατέγραφε πτώση 1,42% και ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 υποχωρούσε κατά 1,04%.

