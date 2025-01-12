Νότια Κορέα: Απών στην έναρξη της δίκη του ο πρόεδρος, για λόγους ασφαλείας 

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ, τον οποίο έπαυσε το κοινοβούλιο της χώρας τον περασμένο μήνα, δεν θα πάει στην πρώτη ακροαματική διαδικασία της δίκης του στο Συνταγματικό Δικαστήριο, που προγραμματίζεται να διεξαχθεί μεθαύριο Τρίτη, ανακοίνωσε ένας από τους συνηγόρους του, επικαλούμενος ανησυχίες για την «ασφάλεια» του ενδιαφερόμενου.

«Προέκυψαν ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια και δυνητικά επεισόδια. Κατά συνέπεια, ο πρόεδρος δεν θα είναι σε θέση να παραστεί στη διαδικασία της 14ης Ιανουαρίου. Ο πρόεδρος έχει την πρόθεση να παρουσιαστεί (...) μόλις τα προβλήματα ασφαλείας επιλυθούν», ανέφερε ο δικηγόρος Γιουν Καμπ-καν σε ανακοίνωσή του που εστάλη σε μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους στο Γαλλικό Πρακτορείο και το νοτιοκορεάτικο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο καλείται να αποφασίσει κατά τη διαδικασία αυτή αν θα επικυρώσει την παύση του αρχηγού του κράτους ή θα τον αποκαταστήσει στην εξουσία.



