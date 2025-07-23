Νότια Ιταλία: Έξι νεκροί από τον καύσωνα

Όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές, από την περασμένη Παρασκευή μέχρι σήμερα, έξι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην Κάτω Ιταλία, εξαιτίας του σφοδρού κύμα καύσωνα, που οι μετεωρολόγοι ονόμασαν «Καμήλα».

Πρόκειται για λουόμενους που βρίσκονταν στην περιοχή Σαλέντο της Απουλίας, νότια του Μπάρι. Σήμερα ένας άνδρας 60 ετών και ένας ηλικιωμένος, 81 ετών, πέθαναν από ανακοπή καρδιάς ενώ βρίσκονταν στην παραλία.

Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, έχασαν τη ζωή τους μια 19χρονη αυστριακή τουρίστρια, δυο άνδρες, 71 και 66 ετών, και μια 60χρονη Ιταλίδα, που παραθέριζαν στην περιοχή, επίσης από ανακοπή καρδιάς. Οι γιατροί θεωρούν ότι κύρια αιτία θανάτου -σε όλες τις περιπτώσεις- είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ξεπέρασαν τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, o καύσωνας αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί από την Πέμπτη το βράδυ, αλλά σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ιταλίας, οι θερμοκρασίες μπορεί να παραμείνουν σε υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της εποχής.

Πηγή: skai.gr

