Ινδία: Κατάρρευση τριώροφου κτιρίου – Μία νεκρή, φόβοι για αρκετούς εγκλωβισμένους

Τριώροφο κτίριο κατέρρευσε εχθές, Σάββατο, στην πολιτεία Παντζάμπ της βόρεια Ινδίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών μέσων ενημέρωσης, τα σωστικά συνεργεία αναζητούν περίπου 15 εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

Μια 20χρονη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τα ερείπια στη Σοχάνα, προάστιο του Μοχάλι.

Στο ισόγειο του κτιρίου λειτουργούσε γυμναστήριο, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι είχαν ενοικιαζόμενα δωμάτια, σύμφωνα με το δίκτυο NDTV.

Οι πληροφορίες που μεταδίδουν ινδικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αξιωματούχους της αστυνομίας, αναφέρουν ότι στο διπλανό οικόπεδο εκτελούνταν χωματουργικές εργασίες οι οποίες ενδεχομένως να ευθύνονται για την κατάρρευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.