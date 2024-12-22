Βραζιλία: Τουλάχιστον 38 οι νεκροί από τη σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Τουλάχιστον 38 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός της σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό στην πολιτεία Μίνας Ζεράις της νοτιοανατολικής Βραζιλίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Βραζιλία από το 2007, με τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να δηλώνει συγκλονισμένος από την «τρομερή τραγωδία».

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωση Τύπου, η αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατο 38 ανθρώπων, συμπληρώνοντας ότι εννέα τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των νεκρών είναι ο οδηγός του λεωφορείου και τουλάχιστον ένα παιδί, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, οι οποίοι χρειάστηκαν γερανό για να απεγκλωβίσουν τα απανθρακωμένα πτώματα από τις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο για τα αίτια του δυστυχήματος, ένα μπλοκ γρανίτη έπεσε από το φορτηγό στον δρόμο και χτύπησε το λεωφορείο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ένα άλλο αυτοκίνητο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του φορτηγού, αλλά οι τρεις επιβαίνοντες γλίτωσαν με «σοβαρά τραύματα».

Πολλά από τα πτώματα που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του λεωφορείου είναι απανθρακωμένα, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε κατά την σφοδρή σύγκρουση. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολη η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, εξήγησε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

«Προσεύχομαι για τις οικογένειες των περισσότερων από 30 θυμάτων του δυστυχήματος στην (πόλη) Τεόφιλο Οτόνι της (πολιτείας) Μίνας Ζεράις», έγραψε ο πρόεδρος Λούλα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Προσεύχομαι για την ανάρρωση των επιζώντων αυτής της τρομερής τραγωδίας», συμπλήρωσε.

Το 2023 η Βραζιλία κατετάγη τρίτη στον κόσμο σε ό,τι αφορά τους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα, πίσω από Ινδία και Κίνα, σύμφωνα με έκθεση για την οδική ασφάλεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Στα τέλη Νοεμβρίου, 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό στην πολιτεία Αλαγκόας, στη βορειοανατολική Βραζιλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

