Η μητέρα ενός κοριτσιού από τη Νότια Αφρική, το οποίο εξαφανίστηκε πριν από περίπου ένα χρόνο σε ηλικία έξι ετών, καταδικάστηκε για απαγωγή και εμπορία της κόρης της.

Η Κέλι Σμιθ, ο φίλος της Ζακίν Άπολις και ο φίλος τους Στίβενο βαν Ριν συνελήφθησαν αφότου η κόρη της Σμιθ, Τζόσλιν, εξαφανίστηκε έξω από το σπίτι της στον κόλπο Σαλντάνα, κοντά στο Κέιπ Τάουν, τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους.

Η μητέρα της ανήλικης, Κέλι Σμιθ

Οι άλλοι δύο, Άπολις και Ριν κρίθηκαν επίσης ένοχοι την Παρασκευή για απαγωγή και εμπορία της Τζόσλιν. Και οι τρεις είχαν προηγουμένως δηλώσει αθώοι για αυτές τις κατηγορίες.

Η εξαφάνιση της Τζόσλιν προκάλεσε σοκ σε όλη τη Νότια Αφρική και παρά την έντονη δημοσιότητα που έλαβε η αναζήτησή της, δεν έχει βρεθεί ακόμη.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν την Σμιθ ότι «πούλησε, παρέδωσε ή αντάλλαξε» την μικρή Τζόσλιν και στη συνέχεια είπε ψέματα για την εξαφάνισή της.

Η Σμιθ σκούπισε τα δάκρυα από τα μάτια της όταν διαβάστηκε η ετυμηγορία, ενώ ο Στίβενο βαν Ριν χαμογέλασε ανεξήγητα.

Επίσης, χειροκροτήματα αντήχησαν στην κατάμεστη αίθουσα του δικαστηρίου μόλις διαβάστηκε η ετυμηγορία.

Ένας τοπικός πάστορας κατέθεσε ότι το 2023, είχε ακούσει την Σμιθ - μητέρα τριών παιδιών - να μιλάει για την πώληση των παιδιών της για 20.000 ραντ (1.100 δολάρια, 850 λίρες) το καθένα, αν και εκείνη είχε πει ότι ήταν πρόθυμη να δεχτεί ένα χαμηλότερο ποσό, 275 δολαρίων.

Η πιο συγκλονιστική κατάθεση ήταν αυτή της Λουρέντια Λόμπααρντ, φίλη και γειτόνισσα της Σμιθ, η οποία έγινε μάρτυρας η οποία ισχυρίστηκε ότι η Σμιθ της είπε ότι είχε κάνει «κάτι ανόητο» και πούλησε την Τζόσλιν σε έναν παραδοσιακό θεραπευτή, γνωστό στη Νότια Αφρική ως «σάνγκομα».

«Το άτομο που [φέρεται να την πήρε] την ήθελε για τα μάτια και το δέρμα της», είπε η Λόμπααρντ στο δικαστήριο.

