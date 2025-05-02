Η Ρωσία θα βοηθήσει τους Ταλιμπάν να πολεμήσουν ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος στο Αφγανιστάν

Η Ρωσία θα βοηθήσει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν να πολεμήσει ενάντια στο αφγανικό παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους, δήλωσε σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας για το Αφγανιστάν.

Ο Ζαμίρ Καμπούλοφ, πρώην πρεσβευτής της Ρωσίας στο Αφγανιστάν, χαρακτήρισε το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (ISIS-K) «κοινό εχθρό» για τη Μόσχα και την Καμπούλ.

«Βλέπουμε και αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που κάνουν οι Ταλιμπάν στον πόλεμο ενάντια στην αφγανική πτέρυγα του ISIS» δήλωσε σε συνέντευξή του στο κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA ο Καμπούλοφ.

«Θα παράσχουμε την καλύτερή μας βοήθεια στην κυβέρνηση (του Αφγανιστάν) μέσω ειδικών δομών».

Μέχρι σήμερα καμία χώρα δεν αναγνωρίζει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν που κατέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο του 2021, καθώς οι δυνάμεις που βρίσκονταν στο Αφγανιστάν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια χαοτική αποχώρηση από το Αφγανιστάν ύστερα από 20 χρόνια πολέμου.

Ωστόσο η Ρωσία κάνοντας ένα βήμα προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης τον περασμένο μήνα, αφαίρεσε επίσημα τους Ταλιμπάν από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, στον οποίο είχαν συμπεριληφθεί το 2002.

Οι δηλώσεις του Καμπούλοφ υπογραμμίζουν τη δραματική προσέγγιση τα τελευταία χρόνια μεταξύ Μόσχας και Καμπούλ, η οποία όπως είπε πέρυσι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι τώρα «σύμμαχος» στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.

Η Ρωσία έχει πληγεί από πολλαπλές επιθέσεις που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS), συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης τον Μάρτιο του 2024 σε αίθουσα συναυλιών έξω από τη Μόσχα κατά την οποία σκοτώθηκαν 145 άνθρωποι και την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι διέθεταν πληροφορίες που δείχνουν ότι το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν ήταν υπεύθυνο για την επίθεση.

Οι Ταλιμπάν λένε ότι εργάζονται για να εξαλείψουν την παρουσία του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν.

Ο Καμπούλοφ δήλωσε ότι η Μόσχα και η Καμπούλ οικοδομούν τις σχέσεις τους σε πολλαπλούς τομείς και είπε στο πρακτορείο RIA ότι η Ρωσία έχει δεχθεί να διαπιστεύσει Αφγανό πρεσβευτή στη Μόσχα και αναμένει την απάντηση της Καμπούλ.

Ο ίδιος είπε ότι η άρση της απαγόρευσης για τους Ταλιμπάν «αίρει επιτέλους όλα τα εμπόδια για την πλήρη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας σε διάφορους τομείς».

«Η άφιξη του Αφγανού πρεσβευτή στη Μόσχα θα θέσει οριστικό τέλος σε αυτό το ζήτημα».

Η Ρωσία είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι στοχεύει να ενισχύσει τις εμπορικές, επιχειρηματικές και επενδυτικές σχέσεις αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση του Αφγανιστάν για μελλοντικά έργα ενέργειας και υποδομών.

Ο Καμπούλοφ είπε ότι τα από κοινού οικονομικά έργα θα συζητηθούν στο φόρουμ ρώσο –αφγανικής επιχειρηματικότητας που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτόν τον μήνα στη ρωσική πόλη Καζάν, κατονομάζοντας την ανάπτυξη ορυκτών πόρων και τα έργα αγωγών φυσικού αερίου ως πιθανούς τομείς συνεργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

