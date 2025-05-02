Εκπρόσωπος της Κομισιόν κλήθηκε σήμερα να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μάρο Σέφτσοβιτς σε συνέντευξή του στους Financial Times (FT), ότι η Ευρώπη εξετάζει να αυξήσει την αγορά αμερικανικών αγαθών κατά 50 δισ. με στόχο την επίλυση των προβλημάτων στις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα εμπορίου Όλαφ Τζιλ δήλωσε ότι «συζητάμε στους τομείς στους οποίους πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε συμφωνίες», τονίζοντας πως «είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στις συζητήσεις μας με τις ΗΠΑ».

Ο κ. Γκιλ ρωτήθηκε για τα αμερικανικά προϊόντα που ο Ευρωπαίος Επίτροπος δήλωσε ότι θα μπορούσε να αγοράσει η Ευρώπη, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG και συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα, όπως σόγια, λέγοντας πως «δεν υπάρχει κάτι καινούργιο εδώ» και συμπλήρωσε ότι «ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι θα μπορούσαμε να εξετάσουμε καλές δυνατότητες αύξησης των εισαγωγών της ΕΕ από τις ΗΠΑ, σε τομείς της ενέργειας LNG και ορισμένων γεωργικών προϊόντων. Σήμερα απλώς επαναλαμβάνουμε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους πιστεύουμε ότι μπορούμε ενδεχομένως να αυξήσουμε τις εισαγωγές μας από τις ΗΠΑ και ότι αυτό θα είχε επίσης το πρόσθετο όφελος της μείωσης σε κάποιο βαθμό του εμπορικού και εμπορευματικού πλεονάσματος που απολαμβάνουμε και το οποίο φαίνεται να είναι τόσο εμμονή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού».

Η πορεία των συνομιλιών

Αν και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση έχουν σημειώσει «ορισμένη πρόοδο», ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν θέλησε να δώσει περισσότερες πληροφορίες. «Δεν πρόκειται να σχολιάσουμε βήμα προς βήμα τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται, αλλά είμαστε απολύτως προσηλωμένοι στην εξεύρεση συμφωνιών με τις ΗΠΑ που θα ωφελήσουν και τις δύο πλευρές».

Τέλος, ο κ. Γκιλ ρωτήθηκε και για την πιθανή κόκκινη γραμμή των μηδενικών δασμών που θα μπορούσε η Ευρώπη να βάλει στις συζητήσεις της με τις ΗΠΑ με τον ίδιο να δηλώνει ότι «από την αρχή είμαστε σαφείς, δεν πιστεύουμε ότι οι δασμοί κάνουν καλό στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια οικονομία. Γι' αυτό τον λόγο, πήραμε την ισχυρή πρωτοβουλία να εξετάσουμε στην πραγματικότητα τομείς στους οποίους μπορούμε όχι απλώς να μειώσουμε, αλλά να καταργήσουμε τους δασμούς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.