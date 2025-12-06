Αιματηρή επίθεση ενόπλων με 11 νεκρούς σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής, ανάμεσά τους και ένα τρίχρονο παιδί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανάμεσα στα θύματα των τριών δραστών, που διαφεύγουν της σύλληψης, είναι ένας δωδεκάχρονος και ένας δεκαεξάχρονος.

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών

Όπως έγινε γνωστό συνολικά 25 άτομα δέχθηκαν πυρά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό. Άγνωστα είναι τα κίνητρα των δραστών. Να σημειωθεί ότι η Νότια Αφρική μαστίζεται από επιθέσεις ενόπλων συμμοριών κατά αμάχων.

Όπως σημειώνουν τοπικά μέσα η επίθεση σημειώθηκε στο ξενοδοχείο Saulsville, στην περιοχή Αττεριντζβιλ, δυτικά της Πρετόρια, με τους τραυματίες να είναι συνολικά δεκατέσσερα.

11 people have been killed and 14 others injured in a shooting at the Saulsville Hostel near Atteridgeville in Pretoria. According to National Police Spokesperson, Athlenda Mathe, a manhunt is underway for three suspects believed to be behind the attack. Tune in to #eNCA, channel… pic.twitter.com/Qa6AZOtVY9 — eNCA (@eNCA) December 6, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.