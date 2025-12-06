Λογαριασμός
Νότια Αφρική: 11 νεκροί από επίθεση ενόπλων σε ξενοδοχείο – Συνολικά 25 άτομα δέχθηκαν πυρά

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό - Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα των δραστών

Νότια Αφρική

Αιματηρή επίθεση ενόπλων με 11 νεκρούς σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής, ανάμεσά τους και ένα τρίχρονο παιδί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανάμεσα στα θύματα των τριών δραστών, που διαφεύγουν της σύλληψης, είναι ένας δωδεκάχρονος και ένας δεκαεξάχρονος.

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών

Όπως έγινε γνωστό συνολικά 25 άτομα δέχθηκαν πυρά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό. Άγνωστα είναι τα κίνητρα των δραστών. Να σημειωθεί ότι η Νότια Αφρική μαστίζεται από επιθέσεις ενόπλων συμμοριών κατά αμάχων.

Όπως σημειώνουν τοπικά μέσα η επίθεση σημειώθηκε στο ξενοδοχείο Saulsville, στην περιοχή Αττεριντζβιλ, δυτικά της Πρετόρια, με τους τραυματίες να είναι συνολικά δεκατέσσερα.

