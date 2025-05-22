Λογαριασμός
Νορβηγός ξύπνησε με ένα... τάνκερ στον κήπο του - Τι συνέβη - Δείτε βίντεο

Το NCL Salten έπλεε στα φιόρδ  με ταχύτητα 30 χλμ την ώρα, όταν ξαφνικά βγήκε εκτός πορείας και πήρε κατεύθυνση προς το... σπίτι του Γιόχαν Χέλμπεργκ

Νορβηγία

Η ζωή είναι απρόβλεπτη... Κάποιες φορές επιφυλάσσει ανατροπές. Κάποιες άλλες φορές, αλλιώς τα υπολογίζεις, αλλιώς έρχονται. Συμβαίνουν όμως και γεγονότα, που ξεπερνούν... κάθε φαντασία. Μία τέτοια περίπτωση είναι ένας Νορβηγός στην περιοχή Orkanger. Ο άνθρωπος έπεσε για ύπνο το βράδυ και το πρωί που ξύπνησε, βρήκε στον κήπο του ένα... τάνκερ 135 μέτρων!

Το NCL Salten έπλεε στα φιόρδ  με ταχύτητα 30 χλμ την ώρα, όταν ξαφνικά βγήκε εκτός πορείας και πήρε κατεύθυνση προς το... σπίτι του Γιόχαν Χέλμπεργκ.

«Άκουσα έναν μεγάλο θόρυβο, βγήκα το παράθυρο και βρέθηκα... αντιμέτωπος με ένα μεγάλο πλοίο», δήλωσε ο Νορβηγός ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Το πλοίο είχε 16 μέλη στο πλήρωμα (Νορβηγούς, Λιθουανούς, Ουκρανούς και Ρώσους) και είναι κυπριακών συμφερόντων.

Δείτε βίντεο και εικόνες από την απίθανη αυτή ιστορία: 

