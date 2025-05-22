Η ζωή είναι απρόβλεπτη... Κάποιες φορές επιφυλάσσει ανατροπές. Κάποιες άλλες φορές, αλλιώς τα υπολογίζεις, αλλιώς έρχονται. Συμβαίνουν όμως και γεγονότα, που ξεπερνούν... κάθε φαντασία. Μία τέτοια περίπτωση είναι ένας Νορβηγός στην περιοχή Orkanger. Ο άνθρωπος έπεσε για ύπνο το βράδυ και το πρωί που ξύπνησε, βρήκε στον κήπο του ένα... τάνκερ 135 μέτρων!

Το NCL Salten έπλεε στα φιόρδ με ταχύτητα 30 χλμ την ώρα, όταν ξαφνικά βγήκε εκτός πορείας και πήρε κατεύθυνση προς το... σπίτι του Γιόχαν Χέλμπεργκ.

«Άκουσα έναν μεγάλο θόρυβο, βγήκα το παράθυρο και βρέθηκα... αντιμέτωπος με ένα μεγάλο πλοίο», δήλωσε ο Νορβηγός ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Το πλοίο είχε 16 μέλη στο πλήρωμα (Νορβηγούς, Λιθουανούς, Ουκρανούς και Ρώσους) και είναι κυπριακών συμφερόντων.

Δείτε βίντεο και εικόνες από την απίθανη αυτή ιστορία:

🇧🇻From the world of curiosities 🌐



A Norwegian overslept the arrival of a 135-meter cargo ship that parked at his house



The cargo ship NCL SALTEN lost course at night, missed a shoal west of Trondheim and ran its bow onto the coast. For a long time, neighbors could not find… pic.twitter.com/CF8x4eYcnJ — Peacemaker (@peacemaket71) May 22, 2025

Waking up to a bow in your backyard?



That’s what happened to Johan Helberg in Trondheim, Norway, when the 135m NCL Salten ran aground just 7 meters from his house.



No injuries, but it’s not the ship’s first mishap.



Thursday morning was a bit special. pic.twitter.com/N5rCmiPYmI — Capt_Cibeesh (@cibeesh) May 22, 2025

135-metre cargo ship, NCL Salten, crashes into homeowner's garden,(Norway’s Trondheim fjord) barely missing his house: 'My neighbour knocked on the door and asked if I had seen the ship' (📸ANP / Jan Langhaug / NTB / AFP) pic.twitter.com/hDke5fK2et — Bart 🌊⚓️ (@BartGonnissen) May 22, 2025

Πηγή: skai.gr

