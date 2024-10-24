IDF: Το Al Jazeera δημιούργησε «ασφαλή τηλεφωνική γραμμή» με τη Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε την Πέμπτη ότι το Al Jazeera πέρυσι δημιούργησε μια «ασφαλή γραμμή» με τη Χαμάς για να τους επιτρέψει να επικοινωνούν με «διαβαθμισμένο τρόπο».



Ο στρατός ισχυρίζεται επίσης ότι η Χαμάς ενημέρωσε το τηλεοπτικό δίκτυο, με έδρα το Κατάρ, για το πώς οι δημοσιογράφοι του θα έπρεπε να καλύψουν μια αποτυχημένη πυραυλική επίθεση της Ισλαμικής Τζιχάντ το 2022.



Οι οδηγίες περιελάμβαναν την αποφυγή της χρήσης της λέξης «σφαγή», τη μείωση της εμφάνισης πλάνων από το περιστατικό και τη διασφάλιση ότι τα μέλη του πάνελ στο στούντιο δεν επέκριναν τη Χαμάς.



Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις επισύναψαν πολλά έγγραφα στην έκθεσή τους, τα οποία λένε ότι αποκαλύπτουν "πώς η Χαμάς κατευθύνει την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης του Al Jazeera για να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα".



Το Al Jazeera δεν έχει απαντήσει ακόμη στις καταγγελίες των IDF.



Ο ισραηλινός στρατός κατονόμασε και έξι Παλαιστίνιους ρεπόρτερ του Al Jazeera στη Γάζα ως μέλη της Χαμάς ή της Ισλαμικής Τζιχάντ.



Το Al Jazeera απέρριψε τους ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους ως μια προσπάθεια φίμωσης των δημοσιογράφων του.



Το Τελ Αβίβ κατηγορεί εδώ και καιρό το Al Jazeera ως φερέφωνο της Χαμάς και τον περασμένο χρόνο οι αρχές του το διέταξαν να κλείσει τις δραστηριότητές του για λόγους ασφαλείας, έκαναν έφοδο στα γραφεία του και κατέσχεσαν εξοπλισμό.



Το δίκτυο δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με ένοπλες οργανώσεις, και έχει κατηγορήσει τις ισραηλινές δυνάμεις ότι στόχευσαν σκόπιμα αρκετούς από τους δημοσιογράφους του στον πόλεμο της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

