Παλαιστίνιους ως ανθρώπινη ασπίδα χρησιμοποίησε ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα, σύμφωνα με στρατιώτες και πρώην κρατούμενους, όπως μεταδίδει το CNN.

Πρόκειται για πρακτική του ισραηλινού στρατού κατά την οποία, αναγκάζει Παλαιστίνιους να εισέλθουν σε σπίτια και σήραγγες στη Γάζα που είναι πιθανό να έχουν παγιδευτεί από εκρήξεις για να αποφύγουν να βλάψουν τα στρατεύματά του Ισραήλ, σύμφωνα με στρατιώτη των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων (IDF) και πέντε πρώην κρατούμενους που δήλωσαν ότι ήταν θύματα αυτής της πρακτικής.

Ο στρατιώτης, ο οποίος είπε ότι η μονάδα του κρατούσε δύο Παλαιστίνιους αιχμαλώτους με ρητό σκοπό να τους χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινη ασπίδα για να ερευνήσει επικίνδυνα μέρη, είπε ότι η πρακτική ήταν διαδεδομένη μεταξύ των ισραηλινών μονάδων στη Γάζα.

Το «πρωτόκολλο των κουνουπιών»

«Τους είπαμε να μπουν στο κτίριο πριν από εμάς», εξήγησε. «Αν υπάρχουν παγίδες, θα εκραγούν και όχι εμείς».

Ήταν τόσο κοινό στον ισραηλινό στρατό που είχε το όνομα: «πρωτόκολλο κουνουπιών».

Η ακριβής κλίμακα και το εύρος της συγκεκριμένης πρακτικής από τον ισραηλινό στρατό δεν είναι γνωστά. Αλλά η μαρτυρία τόσο του στρατιώτη όσο και των πέντε αμάχων δείχνει ότι ήταν ευρέως διαδεδομένη πρακτική σε όλη την επικράτεια: στη βόρεια Γάζα, την πόλη της Γάζας, τη Χαν Γιουνίς και τη Ράφα.

Ο στρατιώτης εξήγησε ότι, στην αρχή, η μονάδα του, που εκείνη την εποχή βρισκόταν στη βόρεια Γάζα, χρησιμοποίησε τυποποιημένες διαδικασίες πριν εισέλθει σε ένα ύποπτο κτίριο: έστελνε ένα σκυλί ή άνοιγε μια τρύπα στο πλάι του με τανκ ή θωρακισμένη μπουλντόζα.

Αλλά μια μέρα αυτή την άνοιξη, εμφανίστηκε ένας αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών με δύο Παλαιστίνιους κρατούμενους – ένα αγόρι 16 ετών και έναν 20χρονο άνδρα – και είπε στους στρατιώτες να τους χρησιμοποιήσουν ως ανθρώπινες ασπίδες πριν μπουν σε κτίρια. Ο αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών ισχυρίστηκε ότι συνδέονταν με τη Χαμάς.

Πηγή: Breaking the Silence/ CNN

«Είναι καλύτερα να εκραγεί ο Παλαιστίνιος και όχι οι στρατιώτες μας»

Όταν αμφισβήτησαν την πρακτική αυτή οι στρατιώτες, ένας από τους διοικητές του είπε: «Είναι καλύτερα να εκραγεί ο Παλαιστίνιος και όχι οι στρατιώτες μας».

«Είναι αρκετά σοκαριστικό, αλλά μετά από μερικούς μήνες στη Γάζα [τείνεις να μην] σκέφτεσαι καθαρά», είπε ο στρατιώτης. «Είσαι απλά κουρασμένος. Προφανώς, προτιμώ να ζουν οι στρατιώτες μου. Αλλά, ξέρετε, δεν λειτουργεί έτσι ο κόσμος».

Ο στρατιώτης είπε ότι αυτός και οι σύντροφοί του αρνήθηκαν να συνεχίσουν την πρακτική μετά από δύο ημέρες και αντιμετώπισαν τον ανώτερο διοικητή. Ο διοικητής τους, ο οποίος τους είπε πρώτος να μη «σκέφτονται το διεθνές δίκαιο», λέγοντας ότι οι ζωές τους ήταν «πιο σημαντικές», τελικά υποχώρησε, απελευθερώνοντας τους δύο Παλαιστίνιους, είπε ο στρατιώτης.

Το γεγονός ότι αφέθηκαν ελεύθεροι, είπε, του κατέστησε σαφές ότι δεν είχαν καμία σχέση με τη Χαμάς, «ότι δεν είναι τρομοκράτες».

Το CNN επικοινώνησε με τον στρατιώτη μέσω του Breaking the Silence, μιας οργάνωσης που παρέχει φόρουμ στους Ισραηλινούς στρατιώτες για να μιλήσουν και να επαληθεύσει τη μαρτυρία τους.

Το Breaking the Silence έδωσε στο CNN τρεις φωτογραφίες που απεικονίζουν τον ισραηλινό στρατό να χρησιμοποιεί Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες στη Γάζα. Μια φρικιαστική φωτογραφία δείχνει δύο στρατιώτες να παροτρύνουν έναν άμαχο να προχωρήσει προς ένα σκηνικό καταστροφής στη βόρεια Γάζα. Σε μια δεύτερη εικόνα, δύο πολίτες που χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινες ασπίδες κάθονται δεμένοι και με δεμένα τα μάτια. Η τρίτη φωτογραφία δείχνει έναν στρατιώτη να φυλάει έναν δεσμευμένο πολίτη.

Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αφηγούνται

Συνεντεύξεις με πέντε Παλαιστίνιους πρώην κρατούμενους στη Γάζα επιβεβαιώνουν τα παραπάνω λεγόμενα. Όλα περιγράφουν ότι συνελήφθησαν από ισραηλινά στρατεύματα και αναγκάστηκαν να εισέλθουν σε δυνητικά επικίνδυνα μέρη πριν από τον στρατό.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα αυτό το έτος ανάγκασαν τον Mohammad Saad, 20, να εγκαταλείψει το σπίτι του στη Jabalya, στη βόρεια Γάζα. Το σπίτι του κοντά στη Χαν Γιουνίς, ανάμεσα σε κουβέρτες από δοκούς, ο Saad εξήγησε ότι τον παρέλαβε ο ισραηλινός στρατός κοντά στη Ράφα, ενώ προσπαθούσε να πάρει επισιτιστική βοήθεια για αυτόν και τα νεότερα αδέρφια του.

«Ο στρατός μας πήρε με ένα τζιπ και βρεθήκαμε μέσα στη Ράφα σε ένα στρατόπεδο», είπε, προσθέτοντας ότι κρατήθηκε εκεί για 47 ημέρες και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου χρησιμοποιήθηκε για αποστολές αναγνώρισης για να αποφευχθεί ο κίνδυνος Ισραηλινών στρατιωτών.

«Μας έντυσαν με στρατιωτικές στολές, μας έβαλαν μια κάμερα και μας έδωσαν ανιχνευτή μετάλλων», είπε. «Μας ζητούσαν να κάνουμε πράγματα όπως «να μετακινήσουμε αυτό το χαλί», λέγοντας ότι ψάχνουν για τούνελ. «Δώστε μας εικόνα κάτω από τις σκάλες», έλεγαν. Αν έβρισκαν κάτι, μας έλεγαν να το φέρουμε έξω. Για παράδειγμα, μας ζητούσαν να αφαιρέσουμε τα υπάρχοντά μας από το σπίτι, να καθαρίσουμε εδώ, να μετακινήσουμε τον καναπέ, να ανοίξουμε το ψυγείο ή κάποιο ντουλάπι».

Οι στρατιώτες ήταν τρομοκρατημένοι, εξήγησε, από κρυμμένα εκρηκτικά.

«Συνήθως φορούσα τη στρατιωτική στολή, αλλά για την τελική αποστολή, με πήραν με πολιτικά ρούχα», είπε ο Saad. «Πήγαμε σε μια τοποθεσία και μου είπαν ότι έπρεπε να κινηματογραφήσω ένα τανκ που άφησε πίσω του ο ισραηλινός στρατός. Ήμουν τρομοκρατημένος και φοβήθηκα να το κινηματογραφήσω, έτσι με χτύπησαν στην πλάτη με το τουφέκι».

Οι σφαίρες ήχησαν καθώς πλησίαζε το τανκ και ο Saad είπε ότι πυροβολήθηκε από την πλάτη. Από θαύμα, επέζησε και μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Soroka, στο Ισραήλ. Όταν του πήρε συνέντευξη το CNN δύο εβδομάδες αργότερα στη Χαν Γιουνίς, σήκωσε το πουκάμισό του για να δείξει την πληγή που μπήκε η σφαίρα στην πλάτη του.

Δεν ήταν όλοι οι Παλαιστίνιοι που χρησιμοποιήθηκαν ενήλικες. Ο Mohammad Shbeir, 17 ετών, είπε ότι συνελήφθη αιχμάλωτος από Ισραηλινούς στρατιώτες αφού σκότωσαν τον πατέρα και την αδερφή του κατά τη διάρκεια επιδρομής στο σπίτι τους στη Χαν Γιουνίς.

«Ήμουν με χειροπέδες και δεν φορούσα τίποτα άλλο εκτός από το μποξεράκι μου», θυμάται. «Με χρησιμοποίησαν ως ανθρώπινη ασπίδα, μεταφέροντάς με σε κατεδαφισμένα σπίτια, μέρη που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα ή να περιέχουν νάρκες».

Ο γιατρός Yahya Khalil Al-Kayali, 59 ετών, εκτοπίστηκε ξανά και ξανά, όπως πολλοί άλλοι, αφού αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του στην πόλη της Γάζας. Τελικά, βρέθηκε να ζει κοντά στο νοσοκομείο Al Shifa, το άλλοτε μεγαλύτερο ιατρικό συγκρότημα της Γάζας, που ένωνε χιλιάδες εκτοπισμένους αμάχους που βρήκαν καταφύγιο εκεί.

Τον Μάρτιο, ο ισραηλινός στρατός πολιόρκησε αυτό το ιατρικό συγκρότημα για τρίτη φορά, ισχυριζόμενος ότι η Χαμάς το χρησιμοποιούσε ως κέντρο διοίκησης – κάτι που η Χαμάς αρνήθηκε. Τεράστιος αριθμός ανδρών παρασύρθηκε στην επιδρομή δύο εβδομάδων, η οποία άφησε το νοσοκομείο κατεστραμμένο και ανενεργό. Ανάμεσά τους ήταν και ο Αλ-Καγιάλι.

«Ο αρχηγός αυτής της ομάδας, ο στρατιώτης, μου ζήτησε να έρθω», θυμάται ο Al-Kayali από την περιοχή Μαουάσι της Χαν Γιουνίς, σε μια κατασκήνωση στην παραλία. «Μου μιλούσε στα αγγλικά. Και μου ζήτησε να βγω από το κτίριο για να βρω ανοιχτές τρύπες ή τούνελ κάτω από το έδαφος».

Κατά μήκος μιας σειράς πολυκατοικιών, ξανά και ξανά, οι στρατιώτες είπαν στον Al-Kayali να μπει σε κάθε δωμάτιο κάθε διαμερίσματος και να ελέγξει για μαχητές και παγίδες. Τα κανόνια των ισραηλινών τανκς ήταν έτοιμα να πυροβολήσουν, είπε, εάν αποκαλυφθούν μαχητές της Χαμάς.

«Σκέφτηκα ότι θα με σκότωναν ή θα πέθαινα μέσα σε λίγα λεπτά», θυμάται. «Σκεφτόμουν την οικογένειά μου. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος να σκεφτείς πολλά πράγματα. Αλλά ανησυχούσα και για τα παιδιά μου, γιατί τα παιδιά μου και η οικογένειά μου ήταν στο κτίριο».

Προς ανακούφισή του, τα κτίρια ήταν άδεια και αφέθηκε ελεύθερος. Στο τέλος, είπε, αναγκάστηκε να ελέγξει έως και 80 διαμερίσματα.

Όλοι οι Παλαιστίνιοι που πήρε συνέντευξη από το CNN τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι αφού χρησιμοποιήθηκαν ως ανθρώπινες ασπίδες και ο στρατιώτης είπε ότι όσοι κρατούνταν από τη μονάδα του αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι.

Αλλά αφότου ο στρατιώτης έφυγε από τη Γάζα, είπε ότι άκουσε από τους συντρόφους του ότι το λεγόμενο «πρωτόκολλο κουνουπιών» είχε ξαναρχίσει στη μονάδα του.

«Οι δικοί μου στρατιώτες που το αρνήθηκαν στην αρχή επέστρεψαν στη χρήση αυτής της πρακτικής», είπε. «Δεν έχουν δύναμη όπως είχαν στην αρχή».

Πηγή: skai.gr

