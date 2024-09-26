Η αστυνομία της Νορβηγίας εξέδωσε διεθνές αίτημα αναζήτησης για τον Νορβηγό-Ινδό ο οποίος εμπλέκεται στην πώληση βομβητών στη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ, οι οποίοι εξερράγησαν ταυτόχρονα την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι και να τραυματιστούν χιλιάδες.

Ο Ρίνσον Γιόσε, 39 ετών, εξαφανίστηκε επίσης την περασμένη εβδομάδα, ενώ βρισκόταν για δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γιόσε είναι ο ιδρυτής μιας βουλγαρικής εταιρείες που φέρεται ότι ήταν ένας από τους κρίκους στην αλυσίδα παραγωγής των βομβητών.

«Χθες, 25 Σεπτεμβρίου, η αστυνομία του Όσλο έλαβε μια αναφορά για αγνοούμενο πρόσωπο, σε σχέση με την υπόθεση των βομβητών» ανέφερε η αστυνομία σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το πρακτορείο Reuters.

Ο Γιόσε αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο για την υπόθεση των βομβητών όταν τον ρώτησαν τηλεφωνικά για το θέμα, την περασμένη Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου. Έκλεισε το τηλέφωνο όταν ρωτήθηκε για τη βουλγαρική εταιρεία και δεν έχει απαντήσει έκτοτε σε επανειλημμένες κλήσεις και μηνύματα.

Ο εργοδότης του, η νορβηγική εταιρεία DN Media Group, ανέφερε ότι έφυγε για ένα συνέδριο στη Βοστόνη στις 17 Σεπτεμβρίου και δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του από την επόμενη ημέρα, στις 18 Σεπτεμβρίου. Ο Γιόσε εργαζόταν στο τμήμα πωλήσεων.

Το 2022 ο Γιόσε ίδρυσε την εταιρεία Norta Global Ltd, με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας. Οι βουλγαρικές αρχές ερεύνησαν τον ρόλο της εταιρείας στην πώληση των παγιδευμένων βομβητών, αλλά δεν βρήκαν αποδείξεις ότι κατασκευάστηκαν στη χώρα ή εξήχθησαν από αυτήν.

Πηγή: skai.gr

