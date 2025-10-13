Νόμπελ Οικονομίας 2025 στους Joel Mokyr, Philippe Aghion και Peter Howitt

Σε τρεις οικονομολόγους απένειμε σήμερα η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών το Βραβείο Οικονομικών Επιστημών (Νόμπελ Οικονομίας) για το 2025.

Ο Αμερικανοϊσραηλινός Τζοέλ Μοκίρ, ο Γάλλος Φιλίπ Αγκιόν και ο Καναδός Πίτερ Χόβιτ (Joel Mokyr, Philippe Aghion και Peter Howitt) τιμήθηκαν «για την εξήγηση της οικονομικής ανάπτυξης που οδηγείται από την καινοτομία».

Το μισό βραβείο απονέμεται στον 79χρονο Μοκίρ «για την αναγνώριση των προϋποθέσεων για διατηρήσιμη ανάπτυξη μέσω της τεχνολογικής προόδου» και το άλλο μισό απονέμεται από κοινού στον 69χρονο Αγκιόν και τον 79χρονο Χόβιτ , «για τη θεωρία της διατηρήσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής».

«Οι βραβευθέντες μας δίδαξαν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Η οικονομική στασιμότητα, και όχι η ανάπτυξη, ήταν ο κανόνας στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Η δουλειά τους δείχνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε τις απειλές για τη συνέχιση της προόδου και να αντιδράμε σ' αυτές», ανακοινώθηκε από την Ακαδημία.

Το βραβείο αυτό είναι το τελευταίο από τα φετινά Νόμπελ. Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (1,2 εκατομμύριο δολάρια).

