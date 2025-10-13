Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι σε πολλές πόλεις της Καταλονίας, στην Ισπανία, καθώς η καταιγίδα Αλις προκάλεσε πλημμύρες και χάος στις μετακινήσεις.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνονται αυτοκίνητα να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά.

Severe floods caused by extreme rainfall in Godall, Montsià, Tarragona Province, Spain 🇪🇸 (12.10.2025) pic.twitter.com/q8ZHBwicYc — Disaster News (@Top_Disaster) October 12, 2025

Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, όλα τα δρομολόγια τρένων προς και από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, Βαρκελώνη και Βαλένθια, έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας.

⛈️| One person is severely injured and 17 others have minor injuries due to torrential rain in southern Catalonia



Firefighters respond to 340 emergency warnings between Sunday afternoon and Monday morning



Read more: https://t.co/bWtAAQGswI pic.twitter.com/Msww0Kj936 — Catalan News (@catalannews) October 13, 2025

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν επίσης τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να διασώζουν οδηγούς που έχουν παγιδευτεί σε έναν πλημμυρισμένο αυτοκινητόδρομο, έξω από την πόλη Αμπόστα.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Καταλονίας έστειλε τη νύχτα 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Μόντσια, νότια της Ταραγόνα, να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να μην πλησιάζουν υδατορέματα.

Για την επαρχία της Ταραγόνα, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet προβλέπει 180 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες.

