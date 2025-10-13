Λογαριασμός
Χάος στην Καταλονία από την καταιγίδα Άλις: Τα ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα - Βίντεο

Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, όλα τα δρομολόγια τρένων προς και από τη Βαρκελώνη και τη Βαλένθια, έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας

ισπανια

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι σε πολλές πόλεις της Καταλονίας, στην Ισπανία, καθώς η καταιγίδα Αλις προκάλεσε πλημμύρες και χάος στις μετακινήσεις. 

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνονται αυτοκίνητα να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά. 

Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, όλα τα δρομολόγια τρένων προς και από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, Βαρκελώνη και Βαλένθια, έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν επίσης τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να διασώζουν οδηγούς που έχουν παγιδευτεί σε έναν πλημμυρισμένο αυτοκινητόδρομο, έξω από την πόλη Αμπόστα.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Καταλονίας έστειλε τη νύχτα 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Μόντσια, νότια της Ταραγόνα, να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να μην πλησιάζουν υδατορέματα.

Για  την επαρχία της Ταραγόνα, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet προβλέπει 180 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες.

Πηγή: skai.gr

