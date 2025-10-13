Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ποιοι είναι οι 3 διακεκριμένοι καθηγητές που το κέρδισαν

Ο Αμερικανοϊσραηλινός Τζοέλ Μοκίρ, ο Γάλλος Φιλίπ Αγκιόν και ο Καναδός Πίτερ Χόβιτ τιμήθηκαν φέτος με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας για τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών στην οικονομική ανάπτυξη.

Ο 79χρονος Μοκίρ τιμήθηκε με το μισό βραβείο «επειδή εντόπισε τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη χάρη στην τεχνολογική πρόοδο», ενώ με το άλλο μισό τιμήθηκαν από κοινού ο 69χρονος Αγκιόν και ο 79χρονος Χόβιτ «για τη θεωρία τους περί βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής».

Ποιος είναι ο Τζοέλ Μοκίρ

Ο Τζοέλ Μοκίρ (Joel Mokyr) έχει κάνει διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Γέιλ και είναι καθηγητής στο Northwestern University, στο Έβανστον των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει η σελίδα του Πανεπιστημίου, διεξάγει έρευνα σχετικά με την οικονομική ιστορία της Ευρώπης και ειδικεύεται στην περίοδο 1750–1914.

Η έρευνά του ασχολείται με την κατανόηση των οικονομικών και πνευματικών ριζών της τεχνολογικής προόδου και της ανάπτυξης χρήσιμων γνώσεων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, καθώς και με τον αντίκτυπο που είχαν η εκβιομηχάνιση και η οικονομική πρόοδος στην οικονομική ευημερία.

Είναι συνεκδότης μιας σειράς βιβλίων του Princeton University Press Economic History of the World.

Επίσης, το 2006 κέρδισε το διετές βραβείο Heineken Award for History, που απονέμεται από τη Βασιλική Ολλανδική Ακαδημία Επιστημών, και το 2015 το διεθνές βραβείο Balzan International Prize για την οικονομική ιστορία.

Το πιο πρόσφατο βιβλίο του είναι το A Culture of Growth: Origins of the Modern Economy, που εκδόθηκε από το Princeton University Press το 2016. Επίσης, έχει επιβλέψει πάνω από 40 διδακτορικές διατριβές στα τμήματα Οικονομικών και Ιστορίας.

Ποιος είναι ο Φιλίπ Αγκιόν

Ο Φιλίπ Αγκιόν (Philippe Aghion) είναι καθηγητής στο Collège de France και στο INSEAD, στο Παρίσι, καθώς και στο London School of Economics and Political Science στη Βρετανία. Από το 2002 έως το 2015 ήταν καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, όπου έκανε και το διδακτορικό του.

Η έρευνά του επικεντρώνεται στην οικονομία της ανάπτυξης. Μαζί με τον Πίτερ Χόβιτ, είναι πρωτοπόρος της σουμπετεριανής προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση του σχεδιασμού των πολιτικών ανάπτυξης και του ρόλου του κράτους στη διαδικασία ανάπτυξης.

Το 2001 έλαβε το βραβείο Yrjö Jahnsson για τον καλύτερο Ευρωπαίο οικονομολόγο κάτω των 45 ετών, το 2009 έλαβε το βραβείο John Von Neumann, και τον Μάρτιο του 2020 μοιράστηκε το βραβείο BBVA Frontier of Knowledge Award με τον Χόβιτ για την «ανάπτυξη μιας θεωρίας οικονομικής ανάπτυξης βασισμένης στην καινοτομία που προκύπτει από τη διαδικασία της δημιουργικής καταστροφής».

Ποιος είναι ο Πίτερ Χόβιτ

Ο Πίτερ Γουίλκινσον Χόβιτ (Peter Howitt) είναι Καναδός οικονομολόγος και καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν.

Πήρε το πτυχίο του στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο McGill και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο, ενώ το διδακτορικό του το έκανε στο Πανεπιστήμιο Northwestern.

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνάς του αφορά τον τομέα της μακροοικονομίας και της νομισματικής οικονομίας.

Είναι ένας από τους δημιουργούς της σύγχρονης σουμπετεριανής προσέγγισης στη θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης. Έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά στην αναζήτηση νέων θεμελίων για τη μακροοικονομία και τη νομισματική θεωρία και έχει γράψει εκτενώς για το ζήτημα της καναδικής νομισματικής πολιτικής.

Το 2019 έλαβε το Βραβείο BBVA Foundation Frontiers of Knowledge στην Οικονομία.

Πηγή: skai.gr

