Άγκυρα για το εμπάργο της Ελλάδας στην Τουρκία για το SAFE: «Ορισμένα κράτη επιδιώκουν να υλοποιήσουν μαξιμαλιστές φιλοδοξίες»

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, σε ερωτήσεις σχετικά με το ότι επιχειρείται να αποκλειστεί η Τουρκία από τον μηχανισμό SAFE (Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας), ανέφεραν τα εξής, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης:

«Ο κανονισμός SAFE εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 27 Μαΐου 2025. Αν και ως αρχή αυτός ο μηχανισμός είναι ανοιχτός και για τη χώρα μας ως υποψήφια χώρα, λαμβάνουν χώρα πολλά περιοριστικά μέτρα για χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

Γινόμαστε μάρτυρες προσπαθειών προς την κατεύθυνση του αποκλεισμού των συμμάχων που δεν είναι μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, από την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας ή της χρήσης τους ως ενός μέσου παζαρέματος. Ενώ όπως γίνεται αντιληπτό ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, επιδιώκουν να υλοποιήσουν τις φαντασμαγορικές μαξιμαλιστικές τους φιλοδοξίες, εμποδίζοντας πολύ σημαντικές αποφάσεις για την ασφάλεια της ΕΕ.

Θεωρούμε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια μπορεί να ενισχυθεί μόνο με την περιεκτικότητα, τη στρατηγική πρόβλεψη και τη συλλογική αλληλεγγύη και ότι για αυτό απαιτείται μια οραματική προσέγγιση.

Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουμε ότι η χώρα μας, με τις αμυντικές της δυνατότητες που διαθέτει, θα συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Αυτό επισημαίνεται και από πολλούς συμμάχους μας, μέλη της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας για την ανάπτυξη αμυντικής συνεργασίας με τους ανοιχτόμυαλους και προνοητικούς Ευρωπαίους συμμάχους μας, στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE ή εκτός αυτού».

«Δεν υπάρχει κάτι οριστικό για τα Eurofighter»

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν: «Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις επιχειρησιακές ανάγκες της Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας, συνεχίζουμε τις εργασίες μας σε διάφορες διαμορφώσεις στο πλαίσιο της προσθήκης στο αποθεματικό σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών εξοπλισμένων με προηγμένη τεχνολογία και της διαφοροποίησης του εξοπλισμού μας, έως ότου τεθεί σε υπηρεσία το εθνικό μας αεροσκάφος KAAN.

Δεν υφίσταται ακόμη μια οριστική κατάσταση στο θέμα της προμήθειας των Eurofighter. Όταν η σύμβαση φτάσει στο στάδιο της έγκρισης, θα ανακοινωθεί στο κοινό».

Ο Ιμάμογλου έστειλε επιστολή σε παρουσιαστή εκπομπής, ο οποίος τη διάβασε

Λίγες ώρες μετά ο παρουσιαστής απολύθηκε...

🛑 Gazeteci İsmail Küçükkaya, Silivri Cezaevi’nde 6,5 aydır tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okuduğu gün TV 100’den kovuldu. pic.twitter.com/KlRpkX5Ixf — Turhan Bozkurt (@TurhanBzkrt) October 9, 2025

Ο παρουσιαστής του TV100 Ισμαήλ Κιουτσουκάγια λέει: «Να διαβάσω αυτή τη επιστολή, η οποία ήρθε από τον Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος νίκησε 3 φορές σε εκλογές για τον δήμο της Κωνσταντινούπολης.

» 'Αγαπημένε Ισμαήλ Κιουτσούκαγια, για την Τουρκία μας, αυτό που μας δίνει δύναμη για τη δημοκρατία και την ελευθερία μας είναι η δυνατότητα ενημέρωσης, η ελευθερία ενημέρωσης και η ύπαρξη των διεθνών κανόνων ενημέρωσης. Σας εύχομαι να έχετε μια πετυχημένη σεζόν, με σοβαρή και καλή ενημέρωση. Στέλνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους εργαζόμενους του τηλεοπτικού δικτύου TV100 και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Εκρέμ Ιμάμογλου'.

» Κι εμείς του στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.