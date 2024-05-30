Νόμος για αμνηστία- Ισπανία: Ο Πουτζντεμόν χαιρετίζει μια «ιστορική μέρα»

Ο Κάρλες Πουτζντεμόν χαιρέτισε σήμερα, από το Βέλγιο, την υιοθέτηση από το ισπανικό κοινοβούλιο νόμου για τη χορήγηση αμνηστίας στους αυτονομιστές που ενεπλάκησαν στην απόπειρα απόσχισης της Καταλονίας το 2017 ως μια "ιστορική" ημέρα στον "μακροχρόνιο αγώνα" των αυτονομιστών.

"Σήμερα, ένα ιστορικό γεγονός έλαβε χώρα στον μακροχρόνιο και ανεπίλυτο αγώνα μεταξύ της Καταλονίας και του ισπανικού κράτους", δήλωσε σε επίσημη ομιλία που απηύθυνε από το Βατερλό, κοντά στις Βρυξέλλες, όπου εγκαταστάθηκε το 2017 για να γλιτώσει από τις διώξεις της ισπανικής δικαιοσύνης, οι οποίες τώρα αναμένεται να αρθούν χάρη σε αυτό τον νόμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

