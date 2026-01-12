Ανοιχτά της χερσονήσου Λλιν, στη βόρεια Ουαλία, βρίσκεται η Νήσος Μπάρντσεϊ, ένα ειδυλλιακό νησάκι μήκους περίπου 2,4 χιλιομέτρων, με μόλις τρεις μόνιμους κατοίκους και μία μια εποχική κοινότητα 12 ατόμων που εργάζονται στη γη και στη θάλασσα.

Γνωστό ως το «Νησί στα Ρεύματα» ή το «Νησί των Βάρδων», το νησί Μπάρντσεϊ είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί στην Ουαλία. Φιλοξενεί επίσης περίπου 200 φώκιες και 300 πρόβατα, δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, αυτοκίνητα ή εσωτερικές τουαλέτες ενώ τα κινητά πιάνουν σήμα (αν πιάνουν) από την Ιρλανδία, η οποία βρίσκεται περίπου 88 χιλιόμετρα δυτικά.

Για κάποιους, η ζωή σε ένα τέτοιο μέρος φαντάζει απλά κάτι αδιανόητο. Υπάρχουν όμως και άλλοι που πιστεύουν ότι είναι σαν επίγειος παράδεισος: Γαλήνη, ηρεμία και εντελώς απλή, φυσική διαβίωση.

Για τη δεύτερη κατηγορία, μία αγγελία εργασίας μπορεί να κάνει το όνειρό τους πραγματικότητα.

Στη Νήσο Μπάρντσεϊ υπάρχουν 15 κτίσματα, όλα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, τα περισσότερα από τα οποία χρησιμοποιούνται είτε ως τουριστικά καταλύματα (το νησί προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες για ημερήσιες εκδρομές και διανυκτερεύσεις) είτε κατοικούνται από εποχικούς εργαζόμενους.

Το νησί αναζητά:

- Έναν υπεύθυνο έργου, ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης δράσεων τόσο στο νησί όσο και στην ηπειρωτική χώρα.

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης, με εργασία από το σπίτι στο νησί και αμοιβή 26.437 λιρών σε αναλογία με τον χρόνο απασχόλησης.

- Έναν βοηθό επιτηρητή επισκεπτών, ο οποίος θα συμμετέχει και στην ομάδα υποδοχής των επισκεπτών.

Η εργασία ξεκινά τον Μάρτιο και περιλαμβάνει δωρεάν κοινόχρηστη διαμονή, μία μετακίνηση με σκάφος προς την ενδοχώρα ανά μήνα, κοινόχρηστο χώρο καλλιέργειας τροφίμων και σύνδεση στο διαδίκτυο.

- Τέλος, το νησί αναζητά ένα ζευγάρι ή οικογένεια έμπειρων αγροτών σε φάρμα, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για 300 ουαλικά ορεινά πρόβατα και 20 έως 30 βοοειδή, κότες, κατσίκες και πάπιες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μετακομίσουν στο νησί τον Σεπτέμβριο του 2026 και θα μένουν σε αγροικία τριών υπνοδωματίων, εκτός δικτύου, με εξωτερική τουαλέτα κομποστοποίησης.

Οι 3 αγγελίες έρχονται μετά την απονομή του τίτλου των « καλύτερων νησιών του Ηνωμένου Βασιλείου» στα νησιά Scilly, στα ανοικτά των ακτών της Κορνουάλης.

Το αρχιπέλαγος αποτελείται από πέντε κατοικημένα νησιά, καθώς και από πάνω από 140 άλλα μικρότερα νησιά και κολπίσκους.

Δημοφιλή νησιά στην περιοχή περιλαμβάνουν την Αγία Μαρία, το Τρέσκο, τον Άγιο Μαρτίνο, το Μπράιερ και την Αγία Αγνή.



