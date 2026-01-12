Ελβετικό δικαστήριο διέταξε την παραμονή υπό κράτηση του συνιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν Μοντανά, όπου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς εκδηλώθηκε πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους, όπως μετέδωσε σήμερα το ελβετικό δίκτυο SRF.

Το δικαστήριο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Ζακ Μορέτι θα κρατηθεί για προσωρινή περίοδο τριών μηνών, αλλά αυτό θα μπορούσε να επανεξεταστεί εάν ληφθούν μέτρα σχετικά με τον κίνδυνο διαφυγής σύμφωνα με το Reuters.

Εισαγγελείς στο καντόνι Βαλέ, όπου βρίσκεται το Κραν-Μοντανά, διέταξαν τη σύλληψη του Ζακ Μορέτι την Παρασκευή έπειτα από πολύωρη κατάθεση του ίδιου και της συζύγου του Τζέσικα εν αναμονή της απόφασης για το αν αυτή είναι αιτιολογημένη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την πλευρά της εισαγγελίας.

Το ζευγάρι έχει εκφράσει τη λύπη του για την πυρκαγιά κι έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί πλήρως με τις ερευνητικές αρχές.

Οι εισαγγελείς ερευνούν τους Γάλλους ιδιοκτήτες του μπαρ ως ύποπτους για εγκλήματα για τη φονική φωτιά, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων έχουν υποβάλει μηνύσεις για την πυρκαγιά στο μπαρ που βρίσκεται στο καντόνι του Βαλαί.

Η ελβετική εισαγγελία είχε ζητήσει την κράτηση του ιδιοκτήτη του μπαρ επικαλούμενη «πραγματικό κίνδυνο διαφυγής» στο εξωτερικό.

Η αστυνομία του Βαλαί αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενη την εισαγγελία, η οποία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του, Τζέσικα, γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική, είναι οι ιδιοκτήτες του μπαρ, στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους δεκάδες νεκρούς, την Πρωτοχρονιά.

Το ζευγάρι άνοιξε το μπαρ τον Δεκέμβριο του 2015, μετά από διακοπές που έκαναν στην περιοχή, καθώς όπως ανέφεραν είχαν «ερωτευτεί» το θέρετρο. Στην ιστοσελίδα του Κραν Μοντανά, το μπαρ περιγράφεται ως «κομψός χώρος» με «εορταστική ατμόσφαιρα». Ήταν επίσης ένα από τα λίγα μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο που επέτρεπε την είσοδο σε άτομα άνω των 16 ετών.

Οι Μορέτι έχουν έναν γιο και μένουν στο γαλλικό νησί της Κορσικής. Το Κραν Μοντανά, άλλωστε, προσελκύει τουρίστες από τη Γαλλία για διακοπές σκι και γκολφ.

Σύμφωνα με τη Sun, η Τζέσικα Μορέτι βρισκόταν στο μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά και υπέστη εγκαύματα στο χέρι, ενώ ο σύζυγός της εργαζόταν την ημέρα της Πρωτοχρονιάς σε άλλο κατάστημα ιδιοκτησίας τους.

H Τζέσικα Μορέτι

Από την έναρξη λειτουργίας, οι Μορέτι άνοιξαν και άλλα εστιατόρια στην Ελβετία και απέκτησαν φήμη ενός εργατικού και επιτυχημένου ζευγαριού.

Ο Ζακ Μορέτι είχε μιλήσει στο παρελθόν σε τοπική εφημερίδα για τη δημιουργία του μπαρ, λέγοντας πως το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο και ότι ο ίδιος ανέλαβε μεγάλο μέρος των εργασιών ανακαίνισης, που διήρκησαν περίπου 6 μήνες.

Πάντως, σύμφωνα με όσα ανέφερε δημοσιογράφος του BBC, που επισκεπτόταν συχνά το Κραν Μοντανά, αν και το θέρετρο είναι αρκετά πολυτελές, το «Le Constellation» δεν ήταν ιδιαίτερα κομψό.

Στον επάνω όροφο υπήρχε ένας χώρος με τηλεοράσεις, όπου πήγαινε κόσμος για να παρακολουθήσει αγώνες ποδοσφαίρου, ενώ στο ισόγειο υπήρχε ένα μεγάλο μπαρ όπου οι επισκέπτες έπιναν και χόρευαν.

Μπορούσε να φιλοξενήσει έως 300 άτομα και διέθετε μια μικρή βεράντα.

Οι διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι μία από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους του χρόνου για τα χιονοδρομικά κέντρα των Άλπεων και το μπαρ ήταν γεμάτο Ελβετούς και τουρίστες που γιόρταζαν την έλευση του 2026.

Ένα διαφημιστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube για το «Le Constellation», τον Μάιο του 2024, έδειχνε γυναίκες με κράνη μοτοσικλέτας να περπατούν μέσα στο μπαρ, έχοντας στα χέρια τους μπουκάλια αλκοόλ και βεγγαλικά.

Η λεζάντα, γραμμένη στα γαλλικά, ανέφερε: «Το Constellation Crans-Montana σας καλωσορίζει καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 2 π.μ., 365 ημέρες τον χρόνο, χωρίς διακοπή».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά προκλήθηκε από βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας, ωστόσο οι αρχές αναφέρουν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία.

